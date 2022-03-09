美研究宣稱6個州政府遭中國黑客攻擊 中方反駁

美國傳媒報道，據網絡安全研究人員，據信由中國政府資助的黑客，入侵了美國6個州政府的電腦系統。中國外交部周三（9日）重申，中國不會鼓勵支持和縱容黑客攻擊，指美方持續散布有關中國的虛假信息，這種賊喊捉賊的伎倆是不會得逞。

《華爾街日報》報道，根據總部設在美國的網絡安全公司Mandiant周二（8日）公布新發現，這些黑客攻擊至少從2021年5月就已經開始，上月其中兩家受害者再次遭到同一駭客組織攻擊。

Mandiant未具體透露遭到攻擊的州或政府機構名稱。該公司說，黑客入侵了6個州的網絡，在某些情況下，屬於一個州不同機構的多個電腦網絡遭到攻擊。

研究人員稱，這些黑客攻擊是一個活躍的中國黑客組織，所發起的一場異常持久和積極攻擊的一部分，Mandiant將該組織稱之為Advanced Persistent Threat 41或APT 41。美國官員曾表示該組織與北京的國家安全部有關。

另外，美國情報界周二發布交給國會的年度威脅評估報告，當中認為中國對美國政府和私營部門的網絡構成最廣泛、最活躍和最持久的網絡間諜威脅。

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京：不會鼓勵支持黑客攻擊 斥美散布假信息

在北京，外交部發言人趙立堅周三（9日）重申，中國政府堅決反對並依法打擊任何形式的黑客攻擊，更不會對黑客攻擊進行鼓勵支持和縱容。

他反指，不久前北京奇安盤古實驗室、360公司接連發布報告，發現隸屬於美國國安局的黑客組織，對包括中國在內的全球範圍內近50個國家和地區，進行長達10幾年的惡意網絡活動，嚴重危害中國關鍵基礎設施安全、海量個人數據安全以及商業和技術秘密，嚴重影響了中美在網絡空間的互信。而美方尚未就此作出任何解釋。

趙立堅指出，美方繼續通過各種方式持續散布有關中國的虛假信息，試圖轉移國際社會的注意力，這種賊喊捉賊的伎倆是不會得逞的。

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責任編輯：林佩怡

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