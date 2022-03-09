官媒解讀人行上繳利潤：降準窗口未關 降息概率增加 

人民銀行向中央財政上繳結存利潤，總額超過1萬億元人民幣，市場認為此舉相當於基礎貨幣增加，近期全面降準的必要性下降。官媒《上海證券報》則指出，人行上繳利潤具有類「降準」的效應，但這並不意味著，降準窗口就此關閉，近期降息概率也增加。

降準仍有必要性 觀望2月金融數據

報道指出，人行上繳利潤並不等同於降準，但具有類「降準」的效應——在對經濟的提振效果上，二者有望實現「殊途同歸」。上繳利潤的具體流動性釋放效果，仍取決於多方面因素。

東方金誠首席宏觀分析師王青表示，與直接降准通常一次或兩次落地不同，人行上繳利潤對資金面的寬鬆效應在短期內較為有限。其次，降準會直接增加銀行長期流動性，提升其放貸能力，但人行上繳利潤沒有這個效果，它直接增加的是財政減稅（退稅）降費能力。

王青說，「結存利潤按月均衡上繳」意味著相關資金不會一次性劃入財政賬戶；而且，具體落到財政支出方面，還需要一個過程。

張瑜表示，本次「類降準」並非一次性釋放，同時，只有當財政資金使用後流向企業居民端，實體經濟的才能有「類降準」感受。此外，本輪上繳利潤限定了資金的用途，因此實體經濟感受的流動性釋放或小於50基點（BP）的降準。

報道指，正值3月，中國貨幣政策已步入了重要的窗口觀測期，對於後續降準是否還有可能落地，王青表示，人行上繳利潤有降準效應，這可能會在一定程度上降低未來直接降準的必要性和次數，但這並不意味著二季度降準窗口就此關閉。後續是否實施直接降準操作，主要取決於宏觀經濟金融運行態勢。

王青表示，一個重要觀察點是即將公佈的1-2月投資、消費等宏觀經濟數據，以及2月金融數據。其中，可以重點觀察2月各項貸款餘額增速能否實現「由降轉升」。若接下來貸款增速沒有出現一定幅度的趨勢性上行，全面降準、乃至政策性降息的可能性就會仍然存在。

光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華表示，國內經濟面臨新的下行壓力，國內需要適度加大貨幣政策擴週期與逆週期調節力度，確保經濟運行在合理區間。同時，全球疫情尚未結束，海外政策轉向，國際地緣局勢升級等因素，都表明當前降準仍有必要性。

美聯儲料加息 人行或「搶跑」降息

報道指，而降準之外，政策利率「降息」也是政策選項。

張瑜提醒，可以關注3月15日MLF降息的可能性。由於美聯未來可能通過連續加息的方式抑制通脹，因此，3月15日，人民銀行存在「搶跑」降息的可能，一方面可彰顯獨立性，提振內部信心，一方面推動全社會融資成本的下降也有助於「擴信用」的加速修復。

廣發證券銀行首席分析師倪軍亦指，由於海外風險和疫情反复影響，金融市場波動較大，經濟預期較弱，近期降息概率在增加。

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責任編輯：蒯宇澄

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