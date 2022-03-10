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【內地疫情】昨增837宗本土新冠感染 涉多個省市吉林佔最多

社會熱點 10:06 2022/03/10

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內地新冠肺炎疫情持續反彈，在連續3天單日新增逾500宗本土感染後，內地昨日（9日）新增837宗本土感染，包括402宗確診個案及435宗無症狀感染，涉及多個省區市，其中吉林佔最多，有344宗本土病例。

據國家衛健委通報，昨日新增528宗新冠確診病例。其中本土佔402宗，續創逾兩年新高，吉林有165宗，山東、甘肅各有66宗，其餘分布在陝西、天津、廣東、江蘇、河北、北京、遼寧、上海、內蒙古、浙江、雲南、山西、河南等地。

當日新增435宗本土無症狀感染，吉林佔179宗，山東112宗，上海亦有76宗，雲南、甘肅、黑龍江、河北、江蘇、廣東、天津、遼寧、安徵、河南、北京、廣西、青海都有病例。

另外，內地昨日新增126宗境外輸入確診病例，來自香港的佔逾半。

涉Omicron 吉林市疫情處於快速上升期

吉林疫情較重，據報現有本土病例788宗。新增個案主要集中在吉林市，當地昨日表示，該市本次疫情病毒基因序列為Omicron，具有症狀相對較輕、隱匿性強、發現難、傳播力強等特點。目前吉林市疫情處於快速上升期，已出現社區傳播。

長春市疾控中心亦稱，該市的疫情整體仍處在上升階段，預計短時間內病例數仍將增加。

北京市方面昨日表示，前日（8日）通報的一名病例感染病毒屬於Omicron，與外省3月4日通報的Omicron病例高度同源，初步認為其來源為外省。北京市官方表示，當前疫情出現多渠道、多傳播鏈的特點，北京要堅持嚴防死守，以最快速度阻斷病毒傳播鏈條。全面排查有中高風險地區旅居史人員，對其他地區人員加強遠端篩查。

【內地疫情】昨新增555宗本土感染 吉林174宗佔最多

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責任編輯：林佩怡

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