【內地疫情】無症狀感染連續4天超5成 專家解讀原因

內地本輪疫情呈現無症狀患者持續高位的特點，全國單日新增的本土無症狀感染者，已經連續4天超過確診病例數量。Omicron讓病毒傳播變得更加隱匿，專家指與疫苗的接種也有密切關係。

根據國家衛健委官方網站公佈的信息，昨日（9日）全國本土新冠病毒感染者837例，其中無症狀感染者（435例）佔52%。部分省市的這一比例更高，甚至達到90%以上。

目前，江蘇、安徽、甘肅、山東、陝西、上海等多地報告的本土疫情均為Omicron變異株。

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報道引述國家衛健委醫政醫管局監察專員郭燕紅早前表示，通過對現有病例的流行病學分析，Omicron感染病例間的代間距平均為3天，比Delta變異株的4天左右的時間進一步縮短，它的傳播能力大概是Delta變異株的2倍。

此外，Omicron感染的症狀不典型，因此在傳播過程當中也更為隱匿。從臨床表現來看，Omicron毒株的感染跟其他病毒引起的上呼吸道感染症狀相似，缺乏特異性表現，臨床鑑別診斷難度比較大，病毒傳播變得更加隱匿。

完全接種疫苗比例增加

2月11日，美國疾控中心（CDC）發佈了加州一家醫院的研究報告顯示：相比之前的變異毒株，Omicron疫情期患者病情症狀的確更輕。CDC發佈的這份研究報告中，研究者認為，Omicron疫情期患者病情症狀更輕，主要是因為完全接種疫苗的比例增加。

一位傳染病專家也表示，從Omicron目前所表現的流行病學特徵看，重症少、死亡少以及無症狀多，與疫苗的接種有密切關係。雖然目前已有疫苗不能預防感染奧密克戎，但是對重症以及死亡的保護力仍存在。「同時，也因為疫苗帶來的免疫水平存在，感染後無症狀居多。」

不過，專家也提醒，Omicron感染者以無症狀和輕症居多，這一結論是基於接種者或既往感染者數據而得出的，對於未接種疫苗及既往無感染歷史的人群，奧密克戎的重症和死亡風險仍然很大。

國家傳染病醫學中心主任、上海新冠肺炎臨床救治專家組組長張文宏上週日在微博發文提到，在香港第五波疫情發生以來，已有1561起死亡病例，其中94.7%為年長者；91.3%未完成疫苗接種。在所有病例當中，完成兩劑接種的病死率為 0.04%，未接種疫苗的，病死率為1.25%，高達前者的31倍。如果是80歲以上年長者未接種疫苗的，病死率更是高達8.6%; 如果已接種兩劑疫苗，病死率為1.57%。

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無症狀感染者使得疫情防控難度加大

「無症狀給傳染病』四早』（早發現、早報告、早隔離、早治療）防控措施帶來了很大的挑戰。」上述傳染病專家表示，也讓疫情溯源難度加大。

一位流行病學專家表示，中國疫情防控採取動態清零政策，及時發現感染者並進行控制，這使得過去的每輪疫情中，都能在最短時間、最小範圍內控制住疫情。但是目前無症狀居多時，早發現就變得困難。感染者被發現時，可能傳播已在一定範圍內存在。

有專家表示，根據當前Omicron的流行病特點，加大醫療服務能力的建設應該成為當前以及未來防控措施調整的必需前提。比如，目前中國每10萬人口只有5張ICU病床，而美國是每10萬人口有30張，德國是31.7張。

疫苗是關鍵工具

目前來看，疫苗仍是迎戰Omicron關鍵的工具。2月19日的國務院聯防聯控新聞發佈會上，國務院聯防聯控機制科研攻關組疫苗研發專班專家組成員邵一鳴表示，根據我國現已開展的真實世界研究結果來看，新冠疫苗全程免疫能夠顯著降低Omicron變異株引發肺炎和重症的風險。加強免疫則不僅能降低肺炎和重症風險，還能進一步降低Omicron毒株引起的突破感染率。

隨着新冠疫苗加強針接種以及序貫接種的啟動，不僅能夠為對抗Omicron疫情提供一定保障，也將為未來調整更適應中國當下流行病特點的措施打下來了基礎。

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責任編輯：袁瑋婧