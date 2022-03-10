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聯國人權專員5月訪疆 美籲華勿干預行程 京曾指將提供便利

國情動向 11:37 2022/03/10

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聯合國人權事務高級專員巴切萊特（Michelle Bachelet）日前宣布，與中國政府達成訪問協議，預計將於5月訪問中國，地點包括新疆。這將是聯合國人權事務高級專員自2005年以來首次訪華。美國駐聯合國日內瓦大使克羅克（Sheba Crocker）周三（9日）發表聲明，敦促北京確保巴切萊特能在不受到阻礙和不受到監督的情況下，到訪新疆所有地區。

聲明指出，克羅克認為，巴切萊特必須能夠在新疆與不同團體和維吾爾族人私下會面，並能夠前往被指出現違反人權和強迫勞動的地點；任何限制或干預考察的行為，都會嚴重削弱是次參訪的可信性。

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外交部：反對個別國家政治操弄

在北京，外交部發言趙立堅周三在例行記者會上表示，中方歡迎巴切萊特訪華並參訪新疆，雙方正在就具體安排進行協商，中方將為訪問提供便利。趙立堅又稱，中方在相關訪問上的立場是一貫、明確的，訪問的目的是促進雙方交流與合作。「我們一貫反對個別國家利用此事進行政治操弄」。

中國常駐日內瓦辦事處代表陳旭也表示，中方將與高專辦共同做好訪問籌備工作，並強調言論自由在中國受到充分保護，「但言論自由不能成為任何人凌駕於法律之上的借口。」

另外，中國外交部曾強調，所謂新疆「強迫勞動」的世紀謊言已經破產，世界上除了少數別有用心的反華勢力之外，所有尊重事實、秉持良知的人都不會相信這些卑劣的炒作。

責任編輯：易燕丹

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