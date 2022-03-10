  • 23°C
香港時間 : 2022310日 (四) 12:35
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

管濤：將人行上繳利潤比作全面降准50BP不準確

經濟脈搏 12:02 2022/03/10

分享：

中國人民銀行昨日（9日）宣布上繳1萬億人民幣結存利潤，用於留抵退稅和增加對地方轉移支付。中銀證券全球首席經濟學家、國家外管局前國際收支司司長管濤，昨晚在官媒《證券時報》撰文分析此舉的金融影響。

管濤認為，從金融影響看，一是這次人行上繳結存利潤是以人民幣劃付，不會減少外匯儲備規模；二是這次上繳只是現有人行資產負債表賬目間的調整，不是「二次結匯」，既不會增加外匯儲備規模，也不會導致人行「擴表」；三是這次上繳將從負債端增加「基礎貨幣」投放，加大對實體經濟的流動性支持，但從資產端增加「外匯占款」投放，既不等於人行恢復外匯干預，也不代表即期外匯供求的新變化；四是這次上繳的本就是應依法上繳中央財政的結存利潤，不屬於財政向人行透支，不是踐行現代貨幣理論（MMT）。

只是已記賬目的結構調整

管濤引述財政部負責人指，這次為實施新的組合式稅費支持政策，按程序批准後被安排上繳2021年以前形成的部分結存利潤。他表示，可見，過去按慣例，人行將外匯儲備投資收益按年度歸大帳後，上繳中央財政。在境內以人民幣劃付時，反映為人行「外匯占款」變動（即「國外資產：外匯」變動）。

只是近年來作為預留政策空間的手段之一，人行儲備投資收益沒有按年度依法上繳，外匯占款變動不能充分反映新增外匯儲備資產的變化。但是，鑑於其已經反映在人行公佈的外匯儲備資產中，故在人行資產負債表上會有所體現。

管濤指出，這次人行將結存的部分儲備投資收益上繳財政，而只是已記賬目的結構調整。這不會影響人行資產負債表總量，故不會引起財政向人行的透支，也不會額外增加稅收或經濟主體負擔。

這次儲備投資收益上繳財政將影響市場流動性

他續指，在以人民幣提取和使用過程中，雖然不存在「二次結匯」，擴張人行資產負債表，但會影響央行資產負債表的結構。

從資產端看，人行上繳儲備投資收益，將減少人行「其他資產」餘額，相應增加「外匯占款」投放。從負債端看，財政收到上繳利潤後，將減少央行「其他負債」餘額。之後，如果財政沒有及時用出去，則增加「政府存款」，這對市場流動性沒有影響；如果財政及時花出去了，給企業辦理了留抵退稅或者用在了基層「三保」，則變成企業或住戶存款，增加「儲備貨幣」（即基礎貨幣）餘額，進而增加市場流動性。

不能類比全面降準

中國貨幣乘數與M2同比增速（單位：倍；%）

有人將此比作全面降准50BP。這種類比其實不太準確。因為全面降准，屬於深度釋放中長期資金，影響的是貨幣乘數而非基礎貨幣總量。而前述操作卻是直接擴大基礎貨幣投放，對貨幣乘數的影響則不確定，儘管最終結果均反映在廣義貨幣供應M2的變動上。

這一操作不僅將給企業和家庭提供真金白銀的現金流支持，還可以通過影響流動性影響市場利率走向，降低實體經濟融資成本。當然，人行也明確表示，結存利潤將按月均衡上繳，保持人民銀行資產負債表基本穩定，這也有助於減輕市場流動性的波動性。這一措施體現了貨幣政策與財政政策的協調聯動，共同發力穩定宏觀經濟大盤。

人行向中央上繳逾1萬億元結存利潤 效果相當於降準？

官媒解讀人行上繳利潤：降準窗口未關 降息概率增加 

責任編輯：袁瑋婧

開啟hket App，閱讀全文
經濟 外資 人民幣 中國人民銀行 外滙儲備 M2 金融 銀行 中國

下一篇文章

路透：憂供應緊張 北京促國有煉油廠4月暫停出口汽油柴油
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

路透：憂供應緊張 北京促國有煉油廠4月暫停出口汽油柴油
路透：憂供應緊張 北京促國有煉油廠4月暫停出口汽油柴油
反對西方動輒揮舞制裁大棒 外交部：中俄保持良好能源合作關係
反對西方動輒揮舞制裁大棒 外交部：中俄保持良好能源合作關係
官媒解讀人行上繳利潤：降準窗口未關 降息概率增加
官媒解讀人行上繳利潤：降準窗口未關 降息概率增加
【兩會2022】劉世錦：「殺富濟貧」最後結局只能是共同貧窮
【兩會2022】劉世錦：「殺富濟貧」最後結局只能是共同貧窮
野村：人民幣已成全球最強勢貨幣之一 俄烏衝突增需求
野村：人民幣已成全球最強勢貨幣之一 俄烏衝突增需求
Q房網擬關停上海所有門店 員工據報總部維權討薪
Q房網擬關停上海所有門店 員工據報總部維權討薪
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款