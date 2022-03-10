管濤：將人行上繳利潤比作全面降准50BP不準確

中國人民銀行昨日（9日）宣布上繳1萬億人民幣結存利潤，用於留抵退稅和增加對地方轉移支付。中銀證券全球首席經濟學家、國家外管局前國際收支司司長管濤，昨晚在官媒《證券時報》撰文分析此舉的金融影響。

管濤認為，從金融影響看，一是這次人行上繳結存利潤是以人民幣劃付，不會減少外匯儲備規模；二是這次上繳只是現有人行資產負債表賬目間的調整，不是「二次結匯」，既不會增加外匯儲備規模，也不會導致人行「擴表」；三是這次上繳將從負債端增加「基礎貨幣」投放，加大對實體經濟的流動性支持，但從資產端增加「外匯占款」投放，既不等於人行恢復外匯干預，也不代表即期外匯供求的新變化；四是這次上繳的本就是應依法上繳中央財政的結存利潤，不屬於財政向人行透支，不是踐行現代貨幣理論（MMT）。

只是已記賬目的結構調整

管濤引述財政部負責人指，這次為實施新的組合式稅費支持政策，按程序批准後被安排上繳2021年以前形成的部分結存利潤。他表示，可見，過去按慣例，人行將外匯儲備投資收益按年度歸大帳後，上繳中央財政。在境內以人民幣劃付時，反映為人行「外匯占款」變動（即「國外資產：外匯」變動）。

只是近年來作為預留政策空間的手段之一，人行儲備投資收益沒有按年度依法上繳，外匯占款變動不能充分反映新增外匯儲備資產的變化。但是，鑑於其已經反映在人行公佈的外匯儲備資產中，故在人行資產負債表上會有所體現。

管濤指出，這次人行將結存的部分儲備投資收益上繳財政，而只是已記賬目的結構調整。這不會影響人行資產負債表總量，故不會引起財政向人行的透支，也不會額外增加稅收或經濟主體負擔。

這次儲備投資收益上繳財政將影響市場流動性

他續指，在以人民幣提取和使用過程中，雖然不存在「二次結匯」，擴張人行資產負債表，但會影響央行資產負債表的結構。

從資產端看，人行上繳儲備投資收益，將減少人行「其他資產」餘額，相應增加「外匯占款」投放。從負債端看，財政收到上繳利潤後，將減少央行「其他負債」餘額。之後，如果財政沒有及時用出去，則增加「政府存款」，這對市場流動性沒有影響；如果財政及時花出去了，給企業辦理了留抵退稅或者用在了基層「三保」，則變成企業或住戶存款，增加「儲備貨幣」（即基礎貨幣）餘額，進而增加市場流動性。

不能類比全面降準

▲ 中國貨幣乘數與M2同比增速（單位：倍；%）

有人將此比作全面降准50BP。這種類比其實不太準確。因為全面降准，屬於深度釋放中長期資金，影響的是貨幣乘數而非基礎貨幣總量。而前述操作卻是直接擴大基礎貨幣投放，對貨幣乘數的影響則不確定，儘管最終結果均反映在廣義貨幣供應M2的變動上。

這一操作不僅將給企業和家庭提供真金白銀的現金流支持，還可以通過影響流動性影響市場利率走向，降低實體經濟融資成本。當然，人行也明確表示，結存利潤將按月均衡上繳，保持人民銀行資產負債表基本穩定，這也有助於減輕市場流動性的波動性。這一措施體現了貨幣政策與財政政策的協調聯動，共同發力穩定宏觀經濟大盤。

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責任編輯：袁瑋婧