尹錫悅當選南韓總統 對華態度強硬？

南韓最大在野黨國民力量的總統候選人尹錫悅，以不足1個百分點的微弱優勢當選，擊敗執政黨候選人李在明。南韓保守陣營時隔5年再次執政，外界關注後續中韓關係走向。

尹錫悅當選後於周四（10日）表示，將在相互尊重的基礎上與中國發展關係。

綜合外媒報道，普遍認為尹錫悅政府的外交基調將以美國為重，主張對北韓、中國採取更強硬的立場，提倡降低對華依賴度。

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值得一提的是，尹錫悅周四上午已與美國總統拜登通電話。據報相較以往當選人與美國總統通話的時間點，此次雙方屬於「火速」通話。據指尹錫悅原計劃周五（11日）與拜登通話，但應美方要求提前，分析認為在俄羅斯入侵烏克蘭等國際形勢嚴峻下，此次通話意在凸顯美韓同盟堅不可破。

▲ 尹錫悅（資料圖片）

韓聯社報道，從尹錫悅的競選綱領，其政策重點在於加強與美同盟關係，其負責外交安全事務的幕僚陣容，亦是「美國通」居多，「中國通」陣容相對薄弱。

在外交安全方面，尹錫悅提出「重建韓美同盟關係和加強全面戰略同盟關係」，並提議與美日澳印結成的四方安全對話（Quad）進行更全面的合作。

曾提出或擴大部署薩德

而為了應對北韓威脅，他在競選期間還提出可能擴大部署薩德（THAAD）反導系統，這或招致中國強烈反彈。

經貿方面，預計尹錫悅與美國和國際社會加深合作，並將針對東南亞、印度等地實行多元化合作戰略。其中包括基於半導體和電池等南韓核心製造技術，與具有原創技術的國家推進合作等。

對於中國，尹錫悅認為，考慮到中國是南韓最大貿易夥伴和利益攸關方，南韓維持並發展韓中經濟合作固然重要，但需要降低對華依賴度。

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中國專家：中美競爭下 不選邊站最符利益

值得關注的是，尹錫悅的競選綱領還包括促進韓中對話的計劃，除了提到中國是南韓最大貿易夥伴，在解決北韓核導問題方面，兩國亦有著共同目標。

韓媒引述有觀點據此指出，尹錫悅政府將不會向美國一邊倒，而在中韓關係上不作為。新政府料在對華外交上不卑不亢，但將努力避免雙邊關係惡化到無法挽回地步。

中國官媒《環球時報》報道，遼寧大學美國與東亞研究院院長呂超表示，中國是南韓重要的戰略合作夥伴和經濟合作夥伴，在中美競爭的情況下，繼續採取不選邊站的策略最符合自身利益。

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責任編輯：林佩怡

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