【兩會2022】國防部：對「台獨」分裂行徑和外部勢力干涉 絕不姑息、露頭就打

十三屆全國人大五次會議解放軍和武警部隊代表團新聞發言人吳謙指，對於「台獨」分裂行徑和外部勢力干涉，中國人民解放軍絕不姑息，露頭就打。

中新社引述吳謙指出，願以最大誠意，盡最大努力爭取兩岸和平統一的前景，但絕不容忍「台獨」分裂勢力分裂祖國。搞「台獨」不過是蚍蜉撼樹，到最後只能是自取滅亡。

吳謙批評，民進黨當局上台以來，拒不承認「九二共識」，加緊進行「台獨」分裂活動，同時勾連外部勢力進行謀「獨」挑釁。這種行徑嚴重損害台灣同胞福祉，嚴重損害中華民族根本利益，是造成當前台海地區緊張動盪的根源。「歷史證明，多行不義必自斃，搞『台獨』不過是蚍蜉撼樹，到最後只能是自取滅亡。」

他強調，台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉。美日試圖通過打「台灣牌」來實現其「以台制華」的政治圖謀，註定是難以成真的黃粱一夢。美日在台灣問題上鬧得越歡，中方維護國家主權和領土完整的行動就會出手越硬。

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責任編輯：袁瑋婧

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