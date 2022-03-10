【兩會2022】吳謙：所謂「隱形軍費」是天方夜譚

中國軍費預算一直備受關注，十三屆全國人大五次會議解放軍和武警部隊代表團新聞發言人吳謙表示，2022年全國財政安排國防支出預算14760.81億元人民幣，比上年預算執行數增長7.1%。他表示，中國積極參加聯合國軍費透明制度，外部勢力炒作所謂「隱形軍費」，不過是毫無根據的天方夜譚。

吳謙稱，中國政府堅持國防建設與經濟建設協調發展方針，根據國防需求和國民經濟發展水平，合理確定國防支出規模。近年來，中國政府在經濟社會持續健康發展的同時，總體保持國防支出合理穩定增長，促進國防實力和經濟實力同步提升。

他指出，增加的國防費主要用於以下幾個方面：

一、按照軍隊建設「十四五」規劃安排，全力保障規劃任務推進落實，加快武器裝備現代化建設。 二、實施新時代人才強軍戰略，推動軍事人員能力素質、結構布局、開發管理全面轉型升級。 三、深化國防和軍隊改革，保障軍事政策制度等重大改革。 四、與國家經濟社會發展水平相適應，持續改善部隊工作、訓練和生活保障條件，提高官兵生活福利待遇。

吳謙表示，中國積極參加聯合國軍費透明制度，從2008年起每年向聯合國提交上一財政年度軍事開支報告。有些外部勢力炒作所謂「隱形軍費」，不過是毫無根據的天方夜譚。

吳謙：增加國防費是應對安全挑戰

他又指，與美國等軍事大國相比，中國國防費仍處於較低水平。中國的國防支出不論是佔國內生產總值（GDP）的比重、佔國家財政支出的比重，還是國民人均國防費、軍人人均國防費等都是比較低。

吳謙稱，中國增加國防費，既是應對復雜安全挑戰的需要，也是履行大國責任的需要。歷史已經並將繼續證明，中國軍隊始終是捍衛國家利益和維護世界和平的堅定力量。「中國國防費保持適度穩定增長，是人心所向、大勢所趨。」

【兩會2022】中國今年軍費預算增長7.1% 內媒這樣分析

責任編輯：易燕丹

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