【內地疫情】抗疫「優等生」新增感染不斷 官媒5問上海疫情

內地新冠肺炎疫情反彈，在過去兩年被視為疫情防控「優等生」的上海，近日新增本土感染個案不斷，官媒也關注上海這次能否「速戰速決」對付疫情。

上海近日出現新冠肺炎疫情，本月截至9日，已錄得23宗本土確診和200多宗本土無症狀感染。

人民日報旗下大江東工作室發表文章，從感染增加、溯源、封控檢測、無症狀感染、應對措施等5問有關上海疫情，並引述專家說法回應。

境外輸入 約3/4來自香港

針對上海近日新冠感染者數量大增，文章引述上海市衛健委主任鄔驚雷直言，作為全國最重要的口岸城市之一，上海始終面臨著「外防輸入、內防反彈」的巨大壓力，此刻正迎來一撥境外輸入病例與本土病例疊加的嚴峻考驗，疫情形勢嚴峻復雜，不確定因素多。

其中，3月1日至3月9日上海433宗境外輸入感染者中，有320多宗來自香港，佔約75%，這與當前香港嚴峻的疫情形勢密切相關。

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在病例溯源方面，這波疫情屬於多點異源散發。鄔驚雷多次強調，要毫不動搖堅持「外防輸入、內防反彈」總策略和「動態清零」總方針，從嚴從緊從細從實抓好常態化疫情防控。

對於擴大封控、檢測範圍，文章指出，通過流行病學調查和風險評估相結合，精準識別風險人員，事實上近期上海正是通過迅速劃定風險范圍，調整篩查策略，及時擴大核酸篩查面，來有效控制疫情的蔓延擴散。

無症狀感染居多 與Omicron+早發現有關

至於今次上海疫情為無症狀感染者居多，文章引述全國政協委員、上海市疫情防控公共衛生專家組成員、復旦大學上海醫學院副院長吳凡稱，主要原因有三，一是新冠病毒不斷變異，傳播性比較強，但是致病力在下降；二是大規模人群的免疫接種；三是與感染對象、具體個人的免疫力有關。

國家傳染病醫學中心主任、上海新冠肺炎臨床救治專家組組長張文宏則認為，近期上海無症狀感染者增多，感染的毒株主要均屬於Omicron；同時，也與疾控人員快速篩查、早期發現有關。早期主動篩查中的無症狀病例的比例也會隨之升高。

至於疫情接下來是否可控，文章指出，上海近日絕大部分新增本土新冠感染者，均在隔離管控或是例行排查檢測中被發現。即使新增感染人數增多，但上海的防控體系仍然在有力運轉中。

鄔驚雷表示，在發現病例後，盡快根據其活動軌跡，結合生活工作區域，盡快劃定風險人群和區域，及時調整和擴大核酸篩查範圍，通過主動優化調整防控策略來應對病毒的變異變化，繼續努力「跑在病毒的前面」。

責任編輯：林佩怡

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