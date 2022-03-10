新冠肺炎納深圳職工重疾互助保障 確診職工最高可申領2.5萬元

深圳市周三（9日）新增15宗本土新冠肺炎確診病例，20宗境外輸入確診病例，以及4宗境外輸入無症狀感染個案。深圳市總工會表示，將「新冠肺炎」納入深圳市在職職工重大疾病互助保障計劃，確診職工最高可申領互助金2.5萬元（人民幣，下同）。

深圳疫情防控新聞發佈會上，深圳市總工會副主席古成表示，深圳工會會員如確診新冠肺炎，今年內可向深圳工會提出申請，審核通過後可領取每人5000元的關愛幫扶金。市總工會同時還將新冠肺炎納入深圳市在職職工重大疾病互助保障計劃，確診的職工最高可申領互助金2.5萬元。

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另外，深圳工會在全市職工密集的社區、園區，設立51個工會法律服務站點，覆蓋近300萬職工；同時為全市95家規模較大企業派駐工會法律顧問，幫助企業工會協調處理職工權益保障問題；職工如因疫情導致勞動權益受到侵害，可直接向工會申請法律援助，對符合條件的，工會將為其免費代理勞動爭議案件。

至於在疫情期間，小區被封閉導致無法正常上班，勞動者工資應該如何計算的問題，深圳市人力資源保障局副局長吳軍軍稱，用人單位安排勞動者通過電話、網絡等方式提供正常勞動的，應按正常勞動支付工資；用人單位安排勞動者使用帶薪年休假、用人單位自設福利假等各類假的，應按相關假的規定支付工資。勞動者既不能通過其他方式提供正常勞動，也未休假的，參照停工停產期間工資支付相關規定與勞動者協商。

責任編輯：易燕丹

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