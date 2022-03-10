【兩會2022】中國石化董事長：有能力、有決心確保油品供應

面對海內外複雜嚴峻形勢，全國政協委員、中國石化董事長馬永生昨日（9日）強調，無論市場如何變化，中國石化有能力、有決心確保油品供應。

據中新社報道，馬永生指出，能源安全、產業變革及綠色轉型三方面迎來大考，當前及今後一個時期，將會是能源發展的轉型質變期和產業格局的深度調整期。

庫存抗風險能力較強

報道引述馬永生表示，綜合今年的市場情況，無論市場如何變化，中國石化將端牢能源飯碗，堅決扛穩扛好「保障國家能源安全」核心職責。

他分析指出，中國石化上中下游產業鏈完備，一體化應對能力較強，當前旗下煉廠運行平穩，加工負荷和成品油產量保持較高水平。同時，煉銷企業成品油庫存保持合理偏高水平，庫存抗風險能力較強。

「在經歷了2021年的特殊保供時期後，中國石化在資源統籌、調運組織、現場管理等各方面積累了豐富的市場保供經驗，產業鏈韌性持續增強，與鐵路、管網部門形成了良好合作關係，應對市場突發事件能力進一步提升。」馬永生說。

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推動能源保障能力大躍升

他強調，能源安危連着國運興衰，必須樹立能源生命線意識，提高油氣核心需求自保能力、新能源安全可靠接續能力，推動能源保障能力大躍升。

數據顯示，在諸多風險挑戰下，中國石化去年獲十大油氣勘探發現成果，全年新增石油探明儲量1.67億噸、天然氣探明儲量2681億立方米，超額完成七年行動計劃年度目標任務，實現了「十四五」開門紅。

馬永生強調，中國石化將進一步加大油氣勘探開發力度，推動頁岩油氣大突破，推進天然氣產供儲銷協同發展，實現油氣大發現、儲量產量和效益全面增長。

2025年新能源供應能力達到千萬噸標煤

同時加快推進綠氫項目建設，推動地熱開發利用，拓展能源資源內涵，因地制宜發展光伏、風電，打造碳交易、電交易兩大平台，以新體制新機制激活新動能。

他表示，力爭到2025年，公司新能源供應能力達到千萬噸標煤，多能互補的能源供應體系初具規模。

路透昨日援引三位知情人士表示，由於俄烏戰爭引發對供應的擔憂，中國政府已要求國有煉油企業考慮在4月暫停出口汽油和柴油。今年頭兩個月，中國成品油出口已經減少三分之一。

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責任編輯：袁瑋婧