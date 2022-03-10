A股連日急跌後隨外圍反彈 滬指收升1.2%逼近3300點

內地股市經歷連日下挫後，今日（10日）隨外圍反彈全線回暖，A股三大股指高開，上證綜指逼近3300點，收升1.22%，結束6連跌。

分析指出，多間中國上市公司罕見披露今年前兩個月亮麗業績，以期重振市場信心，官媒亦有發聲穩信心。

滬指今早高開震盪，一度高見3326點，隨後升幅收窄，收市報3296.09點，升1.22%；深證成指收報12370.95點，升2.18%。創業板指全日升2.67%，報2635.19點。兩市成交連續第6個交易日破萬億元人民幣。

兩市超3600股上揚。多數板塊走升，新冠治療、新冠檢測等板塊漲幅居前；貴金屬、油氣開採、金屬鋅板塊下跌。

上市公司罕見披露前兩月業績 短期提振

外電綜合，繼內地股市兩大權重股，貴州茅台和中芯國際罕見披露今年前兩月經營數據後，又有10多家重點公司密集公布前兩個月的亮麗業績，包括山西汾酒、藥明康德等白酒、生物醫藥行業龍頭。

路透引述上海為替投資董事總經理崔榮認為，這是短期的手段措施，目的是為了穩定市場，料不會成為常態。另有保險資管人士稱，這稍微定了定心，屬於短期提振。

另外，《上海證券報》今日頭版刊文，指A股市場短期擾動主要來自外因拖累，中國經濟的強大韌性以及基本面優勢為市場平穩健康發展提供了堅實基礎。

責任編輯：林佩怡

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