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渣打料人幣上半年續強勢 維持6.3至6.4區間

經濟脈搏 16:15 2022/03/10

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俄烏地緣衝突加劇，美元指數近月逐步爬升至99以上，在此背景下，人民幣兌美元匯率仍維持相對強勁，早前更一度逼近6.30的關口，創近四年新高。渣打發表報告預計，人民幣將保持強勢，並維持對上半年美元兌人民幣在6.3至6.4區間的預測。

渣打認為，可能較預期更快的經濟復甦和仍然強勁的國際收支狀況或會在更長時間內支撐人民幣走強。

野村：人民幣已成全球最強勢貨幣之一  俄烏衝突增需求

中國今年經濟增長目標設為約5.5%。渣打指出，該目的處於市場預期偏高的水平，設定雄心勃勃的GDP目標表明當局或會實施高度擴張的經濟政策和更快的經濟復甦，可能足以抵消潛在俄羅斯與烏克蘭衝突的負面影響，並導致第二季度經濟復甦更快。

渣打報告稱，內地當局可能會進一步放寬貨幣政策，但或會推遲。一方面，政府在全國人大會議期間表示，貸款利率需要進一步降低，貨幣政策執行力度需要加強，這表明寬鬆週期尚未結束。另一方面，人民銀行上繳近年結存利潤可能導致基礎貨幣注入，效果類似於下調50個基點的存款準備金率(RRR)，減少了立即降準的必要性。

渣打又指出，目前飆升的能源和大宗商品價格可能會大幅提振中國PPI通脹，但對CPI通脹的傳導可能有限。

責任編輯：蒯宇澄

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