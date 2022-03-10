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北京祝賀尹錫悅當選南韓總統 新華社：期待中韓關係發展提質升級

國情動向 16:36 2022/03/10

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韓國國民力量黨候選人尹錫悅今日（10日）凌晨當選新一任總統，中國外交部對此表示祝賀。新華社亦發布評論文章，期待中韓在新的起點上，進一步深化互利合作。

在北京，外交部發言人趙立堅表示，中韓兩國是搬不走的鄰居，也是相互離不開的重要合作夥伴，今年是中韓建交30周年，30年來，中韓關係實現快速發展，給兩國和兩國人民帶來了實實在在的利益，也為促進地區和平與發展作出了積極貢獻。我們願同韓方共同努力，以建交30周年為契機，推動兩國關係健康穩定發展，更好地造福兩國人民。

新華社引述尹錫悅去年表示：「若當選總統，將努力推動韓中雙邊關係繼續提質升級。」今年，中韓建交迎來30周年。親望親好，鄰望鄰好，人們期待在新的起點上，不斷豐富中韓戰略合作夥伴關係內涵。

中韓關係經受了各種風雲變幻考驗

文章指，建交30年來，中韓關係經受了各種風雲變幻考驗，實現了全面快速發展。兩國年貿易額從建交初期不到50億美元迅速增長到超過3000億美元，並在疫情中逆勢上揚，相互投資達千億美元規模，為雙方民眾帶來實實在在利益，疫情前兩國人員往來每年超千萬人次。事實證明，中韓之間是利益交融、優勢互補、潛力巨大的合作夥伴。

文中回首中韓關係發展的歷史進程，指出三點啟示值得重視：一是相互尊重。兩國國情不同，要始終堅持相互尊重各自發展道路，尊重各自核心利益和重大關切，尊重各自民族、文化傳統和國民感情。

二是聚焦合作。中韓地理相近、文化相通、經濟互補，兩國合作兼具天時、地利、人和，努力加強和深化互利合作符合中韓兩國和兩國人民根本利益。

致力追求半島和平

三是致力和平。無論形勢如何跌宕起伏和複雜變化，都不應停止對半島和平的追求，應堅韌不拔地克服和排除各種干擾，持續不斷地探索南北關係的改善，毫不動搖地推進半島和平進程。

文章最後表示，展望未來，中韓深化互利合作空間廣闊。兩國發展戰略契合，彼此產業鏈、供應鏈深度融合，你中有我，我中有你。在人工智能、大數據等多個領域，雙方互補優勢明顯。人們期待，中韓加強戰略溝通與政策協調，做互信的好鄰居；拓展數字經濟、綠色發展、生物科技等領域合作，做互利的好夥伴；充分活躍文化、教育、科技等各方面交流，做相知的好朋友。

尹錫悅當選南韓總統 對華態度強硬？

冬奧開幕式爆「韓服爭議」 駐韓使館駁斥文化掠奪論

責任編輯：袁瑋婧

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