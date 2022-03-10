美國反駁涉烏克蘭實驗室指控 中方促接受多邊核查

俄烏戰事持續之際，美國白宮新聞秘書普薩基（Jen Psaki）周四（10日）表示，注意到俄羅斯關於美國在烏克蘭有生物武器實驗室和研發化學武器的不實指控，並稱看到中國官員重覆這些「陰謀論」。

在北京，外交部發言人趙立堅回應批評，把國際社會的關切說成是虛假信息，不是一種負責任的態度；並再次敦促美國對其境內外生物軍事活動作出全面澄清，並接受多邊核查。

白宮斥荒謬之極 稱俄散布虛假信息

普薩基周四在Twitter表示，俄羅斯有關指控荒謬之極，是多年來俄羅斯慣用的散布虛假信息操作；強調美國遵守生化武器的國際條約，在任何地方都沒有研發或擁有此類武器。她並對俄羅斯可能在烏克蘭使用化學武器表示關切。

趙立堅在外交部例行記者會上稱，中方堅決反對任何國家在任何情況下研發、擁有或使用生物武器和化學武器。當前形勢下，中方呼籲有關各方從烏克蘭和周邊地區乃至全世界人民的健康和安全出發，確保相關實驗室的安全。

▲ 中國外交部發言人趙立堅（資料圖片）

中方再次敦促美國切實履行國際義務，對其境內外生物軍事活動作出全面澄清，並接受多邊核查，同時盡快完成其庫存化學武器的銷毀工作。

他指出，國際社會對美國的生物軍事活動早就有嚴重關切，美國在其境內的德特里克堡基地、在境外的336個生物實驗室到底幹了什麼、是否符合禁止生物武器公約的規定，國際社會對此一無所知，強調這不是一兩句話就能應付過去。又批評美國把國際社會的關切說成是虛假信息，不是負責任的態度。

此前，趙立堅周二（8日）曾表示，美國在烏克蘭的生物實驗室引發各方高度關注，並指烏境內所有危險病毒都須存儲在這些實驗室，所有的研究活動都由美方主導。

外電引述英國國防部周二發布推文稱，「這些說法由來已久，但目前可能被放大，是為俄羅斯入侵烏克蘭事後開脫的舉措之一」。

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責任編輯：林佩怡

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