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【內地疫情】吉林農業科技學院爆疫 大批學生穿防護衣轉運出校

社會熱點 18:54 2022/03/10

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內地新冠肺炎疫情反彈，本輪吉林為疫情重災區，而吉林農業科技學院更爆出疫情，今日（10日）下午該校校外有30輛旅遊巴，經消毒後陸續進入校園，將陽性病例的密切接觸、次密切接觸學生轉運出校。

另外，吉林通報，吉林省委決定，免去張立峰的吉林農業科技學院黨委書記職務；總督學、省教育廳黨組成員岳強，兼任吉林農業科技學院黨委書記。

吉林昨日新增165宗本土確診病例、179宗本土無症狀感染；新增個案主要集中在吉林市。

央視報道，此輪本土疫情中，吉林農業科技學院確診病例人數較多，出現學校聚集性疫情。

今日下午校外集結了30輛旅遊巴，每輛車核載55人左右，司機穿著防護服，車輛經過消殺後陸續進入校園把學生轉運出校。學生穿著防護服、帶著行李在操場集合，排隊分批次上車。（見組圖）

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學生網上爆料求援 斥校方「壓熱搜」

今日稍早，有吉林農業科技學院學生在微博發文，指該校處於疫情「暴風眼」，指「被隔離的同學剛剛被轉走，但是在這之前全都大通舖，把所有需要隔離的同學放在圖書館和教學樓，交叉感染，沒有病的同學也變成了密集」。又稱很多人發燒，有人沒意識，物資也嚴重短缺，學生崩潰大哭、老師不知所措。

文章批評校方一直在「壓著我們的微博熱搜」，又指責給吉林防控各種打電話，「不是拒接就是推卸責任，沒有人管我們，現在我們就是俎上魚肉，任人宰割」。

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【內地疫情】無症狀感染連續4天超5成 專家解讀原因

責任編輯：林佩怡

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