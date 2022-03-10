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內地一線城市樓市「小陽春」初現  55城鬆綁政策頻出

經濟脈搏 19:07 2022/03/10

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內地一線城市樓市「小陽春」初現。廣州日前26個樓盤不約而同撤銷優惠，部分甚至漲價；上海二手房「老破小」（房價低）掛牌1天就成交，當地中介忙碌簽單至深夜；北京一小區不到20天成交15套二手房。此外，政策方面穩樓市信號明顯，55個城市樓市松綁政策頻出。

廣州約26個樓盤撤回優惠甚至漲價

據內媒《每日經濟新聞》報道，據不完全統計，廣州26個樓盤日前不約而同發出取消優惠通知，涉及荔灣、海珠、黃埔、番禺等多個熱門板塊。此外，其中有部分樓盤甚至漲價。
 
根據廣州市住建局數據，今年1至2月廣州商品房網簽面積為162.33萬平方米，按年下降34.6%；成交金額545.79億元（人民幣，下同），按年下降25.9%。

廣州約26樓盤撤回優惠

但如果將近5年廣州1至2月的成交面積和成交額統一對比來看，廣州今年開年的成交情況並不算差，雖比去年要低，但整體成交數據仍排在第2位。

據克而瑞公布的《2022年1至2月廣州房企銷售榜》，頭部房企在廣州的銷售額也出現了顯著增長。其中，越秀地產、保利發展、廣州地鐵分別以92.92億元、28.37億元和14.37億元權益銷售額位列前三，合計銷售金額達135.66億元，按年增長14.8%。

而這些變化，一定程度上也與2月底以來廣州樓市頻頻出現的利好消息有關。先是廣州的房貸利率出現了一定程度下調，隨後是四大行同步下調了廣州地區的房貸利率。

報道稱，廣東省住房政策研究中心首席研究員李宇嘉表示，廣州、深圳這樣的熱點城市，整體購房需求還是很充足，有很大概率迎來「小陽春」。

人行：因城施策促樓市良性循環 穩妥實施房地產金融審慎管理制度

穩樓市 春節後內地已有8城首付比下調或要求放寬

上海二手房市場回暖 掛牌半日即成交

至於上海，據內媒《時代財經》報道，上海今年2月共計成交12578套二手房，盡管今年市場的表現比不上成交高峰時期，但縱觀近5年2月成交記錄，今年12578套的成績僅次於去年。

報道稱，上海某中介員工介紹，目前上海有兩種房源最搶手，一是總價低的「老破小」，很受年輕小情侶的喜歡，另一個是100多平方米（約1076平方呎）的次新三房，是置換客的首選。

他舉例說，有一個「老破小」房源十分搶手，剛掛出來就有很多客戶詢問，當天至少有5個客戶看過這套房子，被兩個客戶看中，最後這套房子僅用半天就售出了。

市場回暖後，中介的工作無疑也忙碌起來。該中介說，春節假期過後，上海二手房市場突然活躍起來，工作到凌晨也是常態，尤其到了周末，看房和簽合同的客戶增加，他常常感覺分身乏術。

在北京某二手房中介曾表示，北京海淀區一小區春節後不到20天成交15套，近20天內帶看量高達100次。

責任編輯：李冰琪

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