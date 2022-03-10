王毅視像晤意大利外長：烏克蘭危機背後是歐洲安全問題

國務委員兼外長王毅今日（10日）應約同意大利外長迪馬約舉行視頻會晤，雙方重點就當前烏克蘭局勢交換意見。王毅指出，烏克蘭危機的背後是歐洲安全問題，歐洲國家應同俄方進行深入全面探討，形成均衡、有效、可持續的歐洲安全架構，並重申制裁解決不了問題，應鼓勵俄烏雙方堅持談判。

指談判是實現停火止戰的唯一可行途徑

據外交部網站，王毅表示，烏克蘭危機同歐洲安全穩定息息相關，中方充分理解包括意大利在內歐洲國家的高度關切，對烏局勢走到這一步深感痛惜。日前，習近平主席同法德領導人舉行視頻會晤，明確指出各國主權、領土完整都應得到尊重，聯合國憲章宗旨和原則都應得到遵守，各國合理安全關切都應得到重視，一切有利於和平解決危機的努力都應得到支持。這「四個應該」是中方關於烏克蘭問題的最權威立場。中方將秉持上述基本立場，同各方加強溝通協調，為勸和促談繼續發揮建設性作用。

王毅說，俄烏會談已進行三輪，儘管雙方立場仍有很大落差，但談判是實現停火止戰的唯一可行途徑。俄烏外長今天將舉行會晤，雙方在更高級別上進行接觸商談，這是朝和平目標邁出的積極一步。國際社會應共同鼓勵俄烏雙方堅持談判大方向，朝著和平目標作出不懈努力。

他續稱，中國並不是當事方，但作為安理會常任理事國和負責任大國，將繼續以自己的方式為緩和局勢、謀求和平作出努力。中方提出關於防止烏出現大規模人道主義危機的六點倡議，得到越來越多國家的響應支持。中方願同各方協商推動安理會就避免出現人道主義危機達成共識。

王毅又指出，實踐證明，制裁解決不了問題，還會製造出新的問題。不斷升級的製裁將對全球金融、能源、糧食、交通、供應鍊等各方面造成嚴重衝擊，損害疫情下的世界經濟復甦和各國的民生。形勢越複雜，越需要冷靜考慮採取的行動是不是有利於推動和談，是不是有利於爭取和平。

王毅強調，烏克蘭危機的背後是歐洲安全問題，歐洲國家應根據安全不可分割原則，在迄今達成協議的基礎上，同俄方進行深入、全面探討，形成均衡、有效、可持續的歐洲安全架構，實現歐洲的長治久安。

迪馬約則表示，意方重視同中方就重大國際問題開展溝通協調，期待中國為國際和平發揮應有作用。意方認為，當務之急是在烏克蘭立即停止敵對行動，國際社會需要團結協作，推動局勢回到外交解決的道路上，避免發生人道主義危機。意方十分關注中方提出的有關人道主義六點倡議，願同中方加強溝通，為勸和促談作出共同努力。歐洲安全機制需要各方平等協商，實現共贏。

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責任編輯：蒯宇澄

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