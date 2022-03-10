【內地疫情】青島疫情飆升單日新增284人染疫 多名官員遭處分

山東青島疫情飆升，周四（10日）0時至19時，青島市新增83宗本土新冠肺炎確診病例及201宗無症狀感染。因疫情防控履職不力、失職失責，青島萊西市委書記、市長等17名官員被處理。

學校內或出現超級傳播

青島今次疫情集中在萊西市，當地周四有77宗確診及199宗無症狀感染，目前均在定點醫院接受隔離治療。

自3月1日來，青島確診病例數迅速增加，絕大多數為萊西七中在校師生，均為Omicron變種病毒感染。萊西全市普通中小學早前已改為線上教學。

香港大學李嘉誠醫學院生物化學系教授、病毒學專家金冬雁早前向內媒表示，病毒可能已經在學校內發生了超級傳播。

青島市衛健委副主任邢曉博稱，這起疫情已在學校裡隱匿傳播了一段時間。萊西七中是一所走讀學校，這意味著學生感染後會有波及家庭成員進而造成社區傳播的巨大風險。

萊西市委書記、市長黨內警告

據青島市紀律檢查委員會周四通報，萊西市委、市政府被指「政治站位不高，工作作風不實，制度落實不嚴，持續抓常態化疫情防控的韌勁和定力不夠，對疫情防控漏洞警惕性不強，特別是對學校疫情防控工作的統籌指導不到位」，責成萊西市委、市政府向青島市委、市政府作出深刻檢查。

經山東省紀委常委會會議研究，決定給予萊西市委書記周科、萊西市委副書記、市長劉瑛黨內警告處分；給予萊西市宣傳部長、市教育工委書記桂曉峰黨內嚴重警告處分；給予萊西市政府黨組成員、副市長吳海波黨內嚴重警告處分，按程序免職。萊西市第七中學及萊西市院上鎮中學的校長均被撤銷黨內職務、政務撤職。

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責任編輯：蒯宇澄

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