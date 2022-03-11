【內地疫情】昨日新增1100宗本土感染 山東、吉林最多

內地新冠肺炎疫情持續反彈，昨日（10日）新增1100宗本土感染，包括397宗本土確診病例和703宗本土無症狀感染。其中，新增病例集中在山東、吉林、廣東、上海等地。

據國家衛健委通報，內地昨日新增555宗新冠肺炎確診病例。其中，本土確診佔397宗，涉及17個省區市，包括山東121宗，吉林98宗，江蘇36宗，甘肅26宗，天津、陝西各18宗，河北、浙江各16宗，上海、廣東各11宗，其餘分布在黑龍江、北京、雲南、遼寧、內蒙古、河南及青海。

昨日新增703宗本土無症狀感染，涉及13省區市，分別是山東255宗、廣東167宗、吉林148宗、上海64宗、雲南25宗，其餘分布在河北、江蘇、廣西、甘肅、北京、黑龍江、河南及湖北。

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無症狀佔逾6成 兩地涉校園傳播

本輪疫情重災的山東，單日新增376宗感染，主要集中在青島，為Omicron疫情。當地校園疫情受關注，其中青島萊西市3月4日發生疫情以來，截至昨日中午，累計報告確診304宗、無症狀感染472宗。其中，學生感染佔217宗。

萊西市防疫工作被指有嚴重的短板漏洞，特別是對學校等人員密集場所的風險隱患警惕性不高，麻痺大意，疫情防控措施落實不力，一些黨員幹部存在履職不力、失職失責的問題，青島萊西市委書記、市長等17名官員被處理。

吉林疫情亦嚴峻，單日多246宗本土新冠感染。疫情集中在吉林市，涉Omicron變種病毒，當地亦爆出校園疫情，吉林農業科技學院4天報告68宗感染，該校黨委書記張立峰被免職。

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責任編輯：林佩怡

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