【兩會2022】李克強談5.5%左右GDP目標：高水平上的穩就是進

中國今年設定5.5%增長目標，總理李克強今日（11日）坦言，中國這麼大的經濟體要保持中高速增長，本身就是很大的難題。他用「登山」對此做比喻，並將今年增加財政支出2萬億元人民幣以上、大規模減稅退稅等視為「登高山的時候輸氧」。

他在全國人大會議閉幕後的記者會上稱，實現5.5%左右的增長，這是在高水平上的穩，實質上就是進，是不容易的，必須有相應的宏觀政策支撐；但今年採取的舉措不僅是應對短期的，也是立足當前、著眼長遠的，決不預支未來，是可持續的。

5.5%看似速度放緩了 實際上分量更重

他指出，今年中國經濟確實遇到了新的下行壓力和挑戰，且不說各種複雜環境在變化，不確定因素增多，就是本身要實現5.5%的目標，今年得要有九萬億元人民幣的名義GDP增量。

李克強稱：「這就好像登山，如果你要登1,000米的山，想爬10%，那100米就可以，如果你要登3,000米的山，想上5%，那就是150米。而且條件也變了，越往上氣壓越低、氧氣越少，看似速度放緩了，實際上分量更重」。

中國去年設定的經濟增長目標「6%以上」，在低基數效應下完全可以輕鬆實現。去年中國GDP（國內生產總值）總量接近114.4萬億元人民幣，但增速下半年急轉直下，三季度按年增速「破5」至4.9%，四季度勉力守在4%。

李克強指出，去年宏觀經濟政策的標杆是按照6%來確定的，也就是說財政、貨幣、就業等政策都要圍繞著這個標杆進行，亦因此降低了赤字率、宏觀槓桿率穩中有降，這也為今年應對新的挑戰預留了政策空間。

他並稱，去年居民消費價格（CPI）漲幅不到1%，也和中國實施的合理宏觀政策有關。

指中國今年的措施決不預支未來 是可持續的

李克強稱，中國今年採取的措施是立足當前、著眼長遠的，決不預支未來，是可持續的。中國還有應對氣候變化、收入差距、債務等眾多問題，這些都需要在中長期過程中，包括今年去有力地應對。

他稱：「有關方面的措施我們都在安排部署，中國現代化還是一個長期的過程，我們需要在這個過程當中用發展的辦法來解決發展中的問題」。

中國今年赤字率擬按2.8%安排（佔國內生產總值GDP的比例），較2021年預算赤字率3.2%調降；安排新增地方政府專項債券額度3.65萬億元，與上年持平；全國一般公共預算支出安排較上年擴大2萬億元以上；退稅減稅的規模歷史上最高、達2.5萬億元，重點支持製造業和小微企業。

責任編輯：蒯宇澄

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