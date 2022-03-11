【兩會2022】李克強談5.5%左右GDP目標：高水平上的穩就是進 （附直播）

十三屆全國人大五次會議今日（11日）上午閉幕後，國務院總理李克強在人民大會堂三樓金色大廳出席記者會並回答中外記者提問。對於今年5.5%左右經濟增速預期目標，李克強指出，這看似放緩，實際上分量更重。

美聯社記者：我的問題關於中國經濟所面臨的多重挑戰。中國經濟現在正在逐漸從高速增長向著可持續的、公平的以及綠色的增長進行轉型，我們看到去年中國政府採取了一系列措施來降低債務水平以及監管高技術企業。今年中國政府制定了不少經濟學家認為是頗具雄心的5.5%的增速目標，這是在面臨新冠肺炎疫情繼續蔓延以及烏克蘭衝突的情況下制定的目標。我想問的是，中國政府是否意味著今年將更加重視增長？把增長擺在結構性改革以及減少碳排放之前呢？中國政府將如何平衡這些不同的發展目標呢？另外關於烏克蘭問題，中國與歐洲的重要經貿關係在中國應對此危機中處於什麼位置呢？中國是否擔心與俄羅斯之間的這種關係會因為目前對於危機的處理影響到與歐洲之間的良好關係，甚至影響到中國自身經濟的發展？

李克強：去年我們經濟總量已經達到110多萬億人民幣，繼續增長可以說是在高基數上的增長。從世界範圍來看，這麼大的經濟體要保持中高速增長，本身就是很大的難題。

李克強說，我還記得，去年就是在這個記者會上，有記者問我，說你們定6%以上，6%這個目標是不是低了？我們不是沒有感到，因為上一年基數低，去年完全有可能實現8%乃至於更高的增長，但是我們還是確定增長6%以上，「以上」是開了口子，樂見其成。但是我們宏觀經濟政策的標杆是按照6%來確定的，也就是說財政、貨幣、就業等政策都要圍繞著這個標杆進行，這就使得我們降低了赤字率，宏觀槓桿率穩中有降，這也為今年應對新的挑戰預留了政策空間。

李克強表示，2020年，我們在那麼嚴峻的形勢下，沒有搞「大水漫灌」超發貨幣，去年乃至到今年2月份，在世界許多國家通脹高居不下的情況下，我們的居民消費價格，也就是CPI漲幅不到1%，這不能不說和我們實施的合理宏觀政策有關。

李克強指出，今年經濟確實遇到了新的下行壓力和挑戰，且不說各種複雜環境在變化，不確定因素增多，就是我們本身要實現5.5%的目標，它的增量，也就是中國百萬億元量級以上GDP5.5%的增量，就相當於一個中等國家的經濟總量。十年前我們經濟總量還是50多萬億，增長10%，增量有六七萬億就可以了，而今年得要有九萬億名義GDP的增量。這就好像登山，如果你要登1000米的山，想爬10%，那100米就可以，如果你要登3000米的山，想上5%，那就是150米。而且條件也變了，越往上氣壓越低、氧氣越少，看似速度放緩了，實際上分量更重。

實現5.5%左右的增長，這是在高水平上的穩，實質上就是進，是不容易的，必須有相應的宏觀政策支撐。比如財政政策，今年我們降低赤字率到2.8%，赤字比去年少了2000多億元。但與此同時，我們加大了財政支出的力度。那你們會問，錢從哪裡來？我在政府工作報告當中已經說了，我們這兩年可用未用、結存的中央特定金融機構和專營機構的利潤，再加上財政預算穩定調節基金，新增支出規模不小於2萬億，而且增加的規模主要用來減稅降費，特別是退稅，這相當於給登高山的人輸氧。當然，我們還有配套的金融、就業等多項舉措。

你剛才提到烏克蘭局勢。當前烏克蘭局勢世人矚目，中方也深感擔憂和痛惜。真誠地希望烏克蘭局勢能夠得到緩解，早日回歸和平。中國始終奉行獨立自主的和平外交政策，發展雙邊關係從不針對第三方。我們將本著相互尊重、互利共贏的精神，同各方發展合作關係，為世界提供更多的穩定性。謝謝。

責任編輯：蒯宇澄

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