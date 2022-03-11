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【總理記者會】李克強談烏克蘭局勢：深感擔憂 冀早日回歸和平

國情動向 11:03 2022/03/11

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全國兩會閉幕，總理李克強周五（11日）在記者者上回應烏克蘭局勢，稱中方深感擔憂和痛惜，冀早日回歸和平，中方願意和國際社會一道為重返和平發揮積極作用，又指當前應盡最大努力支持俄烏克服困難談判，談出和平結果，並避免緊張局勢升級甚至失控。

世界經濟已很艱難 制裁對各方不利

對於俄羅斯受到西方國家制裁，李克強表示，當前世界經濟受疫情衝擊等影響已經很艱難了，有關制裁會對世界經濟復甦造成衝擊，對各方都不利。中方願為維護世界和平穩定，促進發展繁榮作出自己建設性努力。

在總理記者會上，李克強表示，當前烏克蘭局勢世人矚目，中方深感擔憂和痛惜，真誠地希望烏克蘭局勢能得到緩解，早日回歸和平。

他強調，中國始終奉行獨立自主的和平外交政策，發展雙邊關係從不針對第三方。將本著相互尊重、互利共贏的精神，同各方發展合作關係，為世界提供更多的穩定性。

回應未譴責俄羅斯

被問到中方未有譴責俄羅斯的行為、未有稱之為「入侵」等，李克強表示，中國從來奉行獨立自主的和平外交政策。關於烏克蘭局勢，中方主張各國主權和領土完整都應該得到尊重，聯合國憲章宗旨和原則都應該得到遵守，各國合理安全關切也應該得到重視。

他稱，中方據此作出自己的判斷，並願意和國際社會一道為重返和平發揮積極的作用，又強調一切有利於和平解決危機的努力都支持和鼓勵。

中方並呼籲保持最大限度的克制，防止出現大規模人道主義危機。中方已提出應對烏克蘭局勢特別是人道局勢的倡議，並將繼續向烏方提供人道主義援助。

責任編輯：林佩怡

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