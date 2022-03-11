俄羅斯稱中國拒絕提供飛機零部件 將尋求從土耳其、印度採購

國際社會制裁俄羅斯的勢頭日益加強，俄羅斯傳媒引述當地航空管理局官員指，繼兩大民航飛機製商波音（Boeing）和空中巴士（Airbus）後，中國亦拒絕向俄羅斯的航空公司提供客機零件，俄羅斯或改從土耳其和印度等國採購。

據路透社報道，俄羅斯入侵烏克蘭而遭受西方嚴厲制裁，俄羅斯航空業也因此受到擠壓。俄羅斯外交部本周警告，俄客運航班的安全受到威脅。

包括國際文傳電訊社（Interfax）在內的俄羅斯新聞機構，引述俄羅斯聯邦航空運輸局（Rosaviatsia）維護客機適航性的負責人庫迪諾夫（Valery Kudinov）報導，在未能從中國取得零件後，俄羅斯將尋找機會，從包括土耳其和印度在內的國家採購零件。

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庫迪諾夫表示，俄羅斯航空公司旗下的客機，不少在海外註冊，自美國和歐盟對俄羅斯客機實施空域限制後，陸續有客機返回俄羅斯註冊。他又預料，有部分客機將會還給租賃公司。

另外，根據周四（10日）公布的一項法律草案顯示，俄羅斯政府計劃要求國內航空公司以盧布支付租賃客機的費用；若租賃被取消，可能會禁止國內航空業者將客機歸還給外國租賃公司。

責任編輯：易燕丹

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