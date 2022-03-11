李克強喊話地方政府：要當「鐵公雞」不該花的錢不能花

國務院總理李克強今天在記者會上說，給企業退稅主要是中央財政掏腰包，地方政府也得湊份子。退稅的錢是直達企業，考慮到基層的困難，中央對基層轉移支付的補助資金是直達基層。地方政府要當鐵公雞，不該花的錢一分錢都不能花，該給市場主體的錢一分都不能少，多一分那是增添光彩。

他指出，地方財政收入遇到新的困難，我們注意到了。所以今年中央對地方的轉移支付增幅是多年來少有的，增長18%，總規模達到9.8萬億。

今年，國務院提出預計全年減稅退稅約2.5萬億元。李克強提到，從這幾年的實踐看，減稅降費效果最直接。我記得去年到東部地區和十幾位企業家交談，他們談到了企業運行中的困難，希望國家再出台一些宏觀支持政策。我當時就說，中央政府的政策儲備是有的，但需要集中使用。有三項選擇，但只能做選擇題，就是三選一。一是大規模投資，也許你們可以得到訂單。二是發放消費券，可能會直接刺激消費。三是給企業減稅降費，穩就業、促投資消費。他們沉默一會兒，幾乎異口同聲地回答，我們選擇第三項。因為這是最直接、最公平、最有效率的。

李克強形容，施肥還真是要澆到根上，根壯才能葉茂。有人擔心減稅降費實施幾年了，邊際效用是不是遞減了，作用不像以前那麼大了。我在政協參加討論的時候，一位政協委員是企業家，他告訴我，不管是減稅降費還是其他投資等措施，退稅來得最快、來得最好，跑個項目可能有很多周折，退稅等於給企業直接發現金流、是及時雨。 「看來，好話說破千言萬語不如乾好實事一樁。」

李克強並表示，退稅優先考慮小微企業，因為小微企業量大面廣，支撐的就業人口多，而且現在是他們資金最緊張、最困難的時候，所以我們要在今年6月底以前，把小微企業的留抵稅額一次性退到位，把製造業、研發服務業等一些重點行業的留抵稅額在年內全面解決，對小微企業的增量留抵退稅逐月解決。

此外，對於就業問題，李克強說，就業不僅是民生問題，還是發展問題。我記得去年到企業調研的時候，有不少企業負責人跟我說，到了8月份，許多職工預支工資，為什麼？ 9月份孩子要交學費。我春節前到西北農村調研，農民告訴我，一個孩子上大學，花費一年得1萬多塊錢，上高中得8000塊錢，靠種幾畝地是不行的，必須得有打工的收入。所以說，打工、就業不僅關係當前的民生。我真是為我們的人民群眾感動。有很多人努力通過就業，為下一代來爭取更好的未來。

今年我們加大宏觀政策的支持力度，財政貨幣政策要圍繞實現就業目標來展開，所以我們叫就業優先也是宏觀政策，其他政策配套為實現就業目標而努力。我總覺得，只要實現了比較充分的就業，就能夠實現有些人說的中國的所謂潛在的增長力。

談到靈活就業問題，他說，目前靈活就業有2億多人，形式多樣，就業面廣。他們風裡來雨裡去，確實很辛苦。作為政府，對侵害他們勞動權益的，乃至於勞動保障問題，我們要逐步採取完善的政策，要給這些騎手們系上安全帶。要讓靈活就業形態既解燃眉之急，還要富有活力和創造力。

責任編輯：蒯宇澄

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