李克強談中美關係：既然雙方打開了大門就不應關上 更不能脫鉤

總理李克強今日在記者會上談到中美關係，他指出，既然雙方互相打開了大門，就不應再關上，更不能脫鉤。中美合作對兩國、對世界都有意義。

李克強表示，50年前中美兩國打破堅冰，開啟了關係正常化的航程。半個世紀過去了，兩國關係雖然時有磕磕碰碰，但是一直是向前發展的。我們還是希望雙方按照兩國元首在去年年底視頻會晤時達成的共識，要相互尊重、和平共處、合作共贏，以理性和建設性的方式妥善地管控分歧，尊重彼此的核心利益和重大關切，還是要多對話、多溝通。

他表示，中美兩國社會制度、歷史文化、發展階段都存在很大差異，有分歧是難免的，但我們認為合作應當是主流，世界的和平與發展依賴於合作。即使是經貿領域有市場性競爭，那也應該是良性、公平性競爭。去年，兩國貿易額超過了7500億美元，比上年增長了3成，這說明中美合作領域是廣闊的，是有巨大潛力的。中國願與美國一道，擇寬處行，謀長久利。

此外，對於疫情發生已經兩年時間，中國是否考慮將動態清零政策變得更為可持續，是否有一個向世界開放的路線圖。李克強表示，會根據疫情形勢變化和變更特點，使防控更科學精準，保障人民生命健康，保障正常生產生活秩序，保障產業鏈供應鏈的安全。

會根據疫情形勢變化 逐步使物流人流有序暢通

李克強表示，新冠病毒是人類共同的敵人，傳播兩年了，一些規律還需要深入研究，藥物研發也要加強。國際社會還是要團結合作，互相多一些理解、包容，要共同創造條件讓世界回歸正常。中國一直統籌疫情防控和經濟社會發展，積極推動國際交往合作。

他說，疫情發生以來，我與國際組織負責人、跨國公司企業家對話，他們都希望得到必要的往來。我們已經開通了快捷通道和綠色通道，保障正常的生產經營。我們會不斷積累經驗，及時應對可能發生的變化，逐步使物流人流有序暢通。

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責任編輯：蒯宇澄

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