  • 24°C
香港時間 : 2022311日 (五) 12:56
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

李克強談中美關係：既然雙方打開了大門就不應關上 更不能脫鉤

國情動向 11:51 2022/03/11

分享：

總理李克強今日在記者會上談到中美關係，他指出，既然雙方互相打開了大門，就不應再關上，更不能脫鉤。中美合作對兩國、對世界都有意義。

李克強表示，50年前中美兩國打破堅冰，開啟了關係正常化的航程。半個世紀過去了，兩國關係雖然時有磕磕碰碰，但是一直是向前發展的。我們還是希望雙方按照兩國元首在去年年底視頻會晤時達成的共識，要相互尊重、和平共處、合作共贏，以理性和建設性的方式妥善地管控分歧，尊重彼此的核心利益和重大關切，還是要多對話、多溝通。

他表示，中美兩國社會制度、歷史文化、發展階段都存在很大差異，有分歧是難免的，但我們認為合作應當是主流，世界的和平與發展依賴於合作。即使是經貿領域有市場性競爭，那也應該是良性、公平性競爭。去年，兩國貿易額超過了7500億美元，比上年增長了3成，這說明中美合作領域是廣闊的，是有巨大潛力的。中國願與美國一道，擇寬處行，謀長久利。

此外，對於疫情發生已經兩年時間，中國是否考慮將動態清零政策變得更為可持續，是否有一個向世界開放的路線圖。李克強表示，會根據疫情形勢變化和變更特點，使防控更科學精準，保障人民生命健康，保障正常生產生活秩序，保障產業鏈供應鏈的安全。

會根據疫情形勢變化 逐步使物流人流有序暢通

李克強表示，新冠病毒是人類共同的敵人，傳播兩年了，一些規律還需要深入研究，藥物研發也要加強。國際社會還是要團結合作，互相多一些理解、包容，要共同創造條件讓世界回歸正常。中國一直統籌疫情防控和經濟社會發展，積極推動國際交往合作。

他說，疫情發生以來，我與國際組織負責人、跨國公司企業家對話，他們都希望得到必要的往來。我們已經開通了快捷通道和綠色通道，保障正常的生產經營。我們會不斷積累經驗，及時應對可能發生的變化，逐步使物流人流有序暢通。

【兩會2022】李克強談5.5%左右GDP目標：高水平上的穩就是進 

【總理記者會】李克強談烏克蘭局勢：深感擔憂 冀早日回歸和平

責任編輯：蒯宇澄

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

★★★未成為hket訂戶的朋友，不妨把握新推出的10元訂閱優惠，除了可瀏覽電子書系列，還可盡覽《香港經濟日報》、《置業家居》及《投資理財周刊》的電子版！名額有限，先到先得，請火速行動！★★★

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【兩會2022】李克強談5.5%左右GDP目標：高水平上的穩就是進
今日
【兩會2022】李克強談5.5%左右GDP目標：高水平上的穩就是進
【總理記者會】李克強談烏克蘭局勢：深感擔憂 冀早日回歸和平
今日
【總理記者會】李克強談烏克蘭局勢：深感擔憂 冀早日回歸和平
李克強回應香港疫情：特區政府要起負抗疫主體責任 中央會全力支持抗疫
今日
李克強回應香港疫情：特區政府要起負抗疫主體責任 中央會全力支持抗疫
李克強喊話地方政府：要當「鐵公雞」不該花的錢不能花
今日
李克強喊話地方政府：要當「鐵公雞」不該花的錢不能花

你可能感興趣

【兩會2022】李克強談5.5%左右GDP目標：高水平上的穩就是進
今日 10:15
【兩會2022】李克強談5.5%左右GDP目標：高水平上的穩就是進
【總理記者會】李克強談烏克蘭局勢：深感擔憂 冀早日回歸和平
今日 11:03
【總理記者會】李克強談烏克蘭局勢：深感擔憂 冀早日回歸和平
李克強回應香港疫情：特區政府要起負抗疫主體責任 中央會全力支持抗疫
今日 11:15
李克強回應香港疫情：特區政府要起負抗疫主體責任 中央會全力支持抗疫
人大政協兩會 經濟 中美關係 李克強 中國

上一篇文章

俄羅斯稱中國拒絕提供飛機零部件 將尋求從土耳其、印度採購

下一篇文章

李克強回應香港疫情：特區政府要起負抗疫主體責任 中央會全力支持抗疫
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【烏克蘭局勢】美商務部長警告 若中企助俄或面臨反制 京回應
【烏克蘭局勢】美商務部長警告 若中企助俄或面臨反制 京回應
王毅視像晤意大利外長：烏克蘭危機背後是歐洲安全問題
王毅視像晤意大利外長：烏克蘭危機背後是歐洲安全問題
聯國人權專員5月訪疆 美籲華勿干預行程 京曾指將提供便利
聯國人權專員5月訪疆 美籲華勿干預行程 京曾指將提供便利
美國反駁涉烏克蘭實驗室指控 中方促接受多邊核查
美國反駁涉烏克蘭實驗室指控 中方促接受多邊核查
【兩會2022】全國政協會議閉幕 汪洋：政治立場不能含糊
【兩會2022】全國政協會議閉幕 汪洋：政治立場不能含糊
尹錫悅當選南韓總統 對華態度強硬？
尹錫悅當選南韓總統 對華態度強硬？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款