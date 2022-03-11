IMF總裁料中國有政策空間緩俄烏衝突影響 這樣評5.5%增長目標

國際貨幣基金組織（IMF）總裁格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）周四（10日）表示，因應俄烏衝突，IMF下月或下調全球經濟增長預期。

她又預計，中國有更大的政策空間來緩解戰爭的影響，但可能會發現難以實現5.5%的經濟增長目標。

俄烏戰爭溢出效應 商品漲價抑增長

格奧爾基耶娃接受CNBC採訪時稱，戰爭造成的一些溢出效應，包括商品價格上漲，或給世界經濟帶來問題，抑制增長。

由於這場危機，格奧爾基耶娃認為，IMF或將下調全球經濟增長預期，但仍預計世界將處於正增長區域。

IMF已於1月下調對美國、中國和全球的經濟預測，理由是與新冠大流行有關的風險、不斷上升的通脹、供應干擾和美國緊縮貨幣政策。其中，預計今年全球經濟增長4.4%，較之前預測下調0.5個百分點；將今年中國經濟增長預期下調0.8個百分點，至4.8%。

中國政府工作報告，將今年經濟增長目標設定在5.5%左右。總理李克強周五（11日）在記者會上承認，實現5.5%左右的增長，這是在高水平上的穩，實質上就是進，是不容易的，必須有相應的宏觀政策支撐。

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路透引述中國人民銀行調查統計司原司長盛松成認為，該目標完全有條件實現。他指出，基建投資可以成為今年穩增長的重要抓手，而基建有很大的發展空間，投資資金亦較為充裕。

他認為，今年財政政策要更加積極有為；而在財政政策節奏前置的情況下，貨幣政策也會予以適當配合、靠前發力，為市場提供充裕的流動性。

責任編輯：林佩怡

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