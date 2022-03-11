李克強談動態清零：會積累經驗逐步使物流人流有序暢通

全國兩會閉幕，國務院總理李克強今日（11日）在記者會上談到「動態清零」疫情防控政策，表示中國一直統籌疫情防控和經濟社會發展，將積累經驗，逐步使物流、人流有序暢通起來。

李克強表示，新冠病例是人類共同的敵人。傳播兩年，病毒一直在變化，一些規律還需要深入研究，相應的疫苗保護、有效藥物研發也需要加強。國際社會當前還是要團結合作、守望相助，相互之間多一些理解和包容，努力為世界回歸正常來共同創造條件。

他指出，中國一直統籌疫情防控和經濟社會發展，積極推動國際交往合作，會根據疫情變化和特點，使防控更加精准科學，保障人民生命健康，保障正常生活秩序，保障產業鏈和供應鏈的安全。

李克強表示，疫情發生以來，他曾多次與國際組織負責人、跨國公司、企業家對話，他們都希望保證必要的商務往來。「我們已經開通快捷通道和綠色通道，對一些關鍵環節的企業和項目，保障他們正常的生產經營。我們會不斷地積累經驗，及時應對可能發生的變化，逐步使物流、人流有序暢通起來。」

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責任編輯：易燕丹

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