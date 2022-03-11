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總理記者會重視社會民生：痛斥拐賣婦女兒童犯罪

社會熱點 12:44 2022/03/11

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十三屆全國人大五次會議今日（11日）閉幕後，國務院總理李克強召開中外記者會，就改善民生方面，李克強痛斥，最近有的地方發生了嚴重侵害婦女群眾權益的事件，對此要嚴厲打擊。

李克強表示，保障人民群眾合法權益，人民政府必須扛在肩上。最近有的地方發生了嚴重侵害婦女群眾權益的事件。我們不僅為受害者痛心，也為此事感到十分氣憤。

他表示，對於漠視群眾權益的，要堅決追責問責。對那些拐賣婦女兒童的犯罪行為，要嚴厲打擊。保民安和惠民生是不可分割的，所以各級政府一定要把盡力惠民生、盡力保平安作為自己的基本職責。

今年要將身份證電子化 手機掃碼即可辦事

教育醫療方面，李克強表示，中國現在財政總收入已經有20萬億元了，但並不寬裕。連續10年了，盡力保證財政性教育經費不低於GDP的4%，這是很不容易的，而且主要是面向義務教育、面向農村，因為農村的戶籍人口現在還有7.6億，還要進一步加大向農村和邊遠地區義務教育的投入力度。

另一方面，中國已經建立了面向14億人的、可以說世界上最大的基本醫保網，但水平還不高，所以今年還要增加人均30元財政補助的標準。中國建立了大病醫保的製度，就是拿基本醫保去購買商業的大病醫保，這樣使得一些病種在有些地方能報銷到30萬元到50萬元，高的地方還有不封頂的。總體上城鄉居民看病的報銷比例能夠達到70%，隨著國力的增加還會逐步提高。特別是要鞏固脫貧攻堅的成果，對因病返貧、因大病致貧的要予以特殊的支持幫助。

他又指，基本民生和日常生活息息相聯，現在跨省流動的人超過1個億，他們異地就業、養老、就學，辦有些事往往要來回跑，「跨省通辦」已經成了新剛需。中國今年要實施一項新政策，就是把人們常用的身份證電子化，也就是說辦有關事項，拿著手機一掃碼就辦成了。當然，也要為那些不用智能手機的人特別是老人提供便利，還要保障公民的信息安全和隱私。

指小店是人間煙火 已出台40多項扶持政策

此外，對於疫情中，很多小店關門，李克強表示，受衝擊最大的是服務業，特別是量大面廣的中小微企業。「它們底子本來就薄，可以說是精打細算、日清月結地經營，很多困難積累起來讓它們難以支撐。」他指，幫助它們實際上也是在支撐就業。僅1億個體工商戶就帶動了3億左右就業，如果等它們苗枯根爛再幫就來不及了。

「我們一定要看到，所謂秤砣雖小壓千斤，給它們及時的扶持。對這些特殊困難行業，我們已經出台了40多項扶持政策，餐飲、旅遊、客運等行業，能享受1800億退稅。大家可以想像，熙熙攘攘的人間煙火，關門了那可不是大吉，老百姓生活都會受到影響。我們扶持這些特殊行業不僅是讓它們挺過去，也是讓人民生活有溫度，讓經濟顯示更多生氣」。

李克強喊話地方政府：要當「鐵公雞」不該花的錢不能花

【兩會2022】李克強談5.5%左右GDP目標：高水平上的穩就是進 

責任編輯：蒯宇澄

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