擔任總理最後一年 李克強：困難挑戰仍重 會用實幹踐行承諾

在周五（11日）舉行的總理記者會上，李克強回顧本屆政府心路歷程，也提到今年是他擔任總理的最後一年，指所面臨的形勢依然複雜嚴峻，困難和挑戰依然眾多，他和同事們會以契而不捨的精神恪盡職守，用實幹來踐行承諾。

他又相信，中國經濟一定能夠爬坡過坎，實現今年全年經濟社會發展的主要目標任務。

事不避難 盡了最大努力

李克強回顧，本屆政府以來，國際形勢複雜多變，國內矛盾和困難疊加。說到最大的挑戰，是新冠疫情及其給經濟帶來的嚴重衝擊。「我們志不求易、事不避難、行不避險，盡了最大努力」。

他憶起出任總理時在這裡召開第一次記者會，就明確表明，要持續發展經濟、不斷改善民生、促進社會公正，這是政府的基本任務，行大道、民為本、利天下，就是要以民之所望為施政所向。

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他說，這些年，他們鍥而不捨、一以貫之，創新施政方式，用保持經濟運行在合理區間等方式，來應對周期性的經濟波動，尤其是把宏觀政策的實施直面市場主體的需求。同時，堅定推進改革，減除繁苛，維護公正，培育和壯大市場主體和新動能，激發市場活力和社會創造力；堅持就業優先，把握國情實際，注重保障基本民生等等。政府工作有人民群眾認可的地方，也有與他們的期盼有差距和不足的地方，這是清楚的。

至於今年是本屆政府的最後一年，也是他擔任總理的最後一年，李克強說：

我們所面臨的形勢依然複雜嚴峻，困難和挑戰依然眾多，我在政府工作報告和剛才回答問題中已經對應對困難挑戰作了說明和闡述。我和我的同事們，會以鍥而不捨的精神恪盡職守，用實幹來踐行承諾。 我相信，在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，有社會各界的大力支持，特別是人民群眾的共同奮鬥，中國經濟一定能夠爬坡過坎，實現今年全年經濟社會發展的主要目標任務，並為以後的發展奠定應有的堅實基礎。

「堅定不移地擴大開放」 為記者會作結

另外，記者會上最後一條問題，問到外國資本擔心因共同富裕目標，中國政府會否進一步加強對企業行為的限制。李克強強調，對外開放政策沒有變也不會變，無論國際風雲如何變幻，中國都會堅定不移地擴大開放，「 中國對外開放40多年了，發展了自己，造福了人民，也有利於世界。 這是個機遇的大門，我們決不會也決不能把它關上」。

責任編輯：林佩怡

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