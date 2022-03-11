【兩會2022】一文看懂李克強總理記者會要點（附全文實錄）

十三屆全國人大五次會議今日（11日）閉幕後，國務院總理李克強召開中外記者會，以下為發言要點：

中國經濟保持中高速增長，本身就是很大的難題

李克強表示，去年中國經濟總量已經達到110多萬億人民幣，繼續增長可以說是在高基數上的增長。從世界範圍來看，這麼大的經濟體要保持中高速增長，本身就是很大的難題。

因為上一年基數低，去年完全有可能實現8%乃至於更高的增長，但是我們還是確定增長6%以上，「以上」是開了口子，樂見其成。但是我們宏觀經濟政策的標杆是按照6%來確定的，也就是說財政、貨幣、就業等政策都要圍繞著這個標杆進行，這就使得我們降低了赤字率，宏觀槓桿率穩中有降，這也為今年應對新的挑戰預留了政策空間。

談5.5%左右經濟增速預期目標：高水平上的穩就是進

李克強表示，今年，各種複雜環境在變化，不確定性因素增多，5.5%的增量已相當於一個中等國家的水平。這就好像登山。如果你要登1000米的山，想爬10%，那100米就可以；如果要登3000米的山，想上5%，那就是150米，而且條件也變了，氣壓低、氧氣少，看似放緩了，實際上分量更重。

今年採取的應對舉措不僅是短期的 既立足當前，也著眼長遠

李克強表示，今年我們降低了赤字率，到2.8%，少了2000多億，但與此同時，我們加大了財政支出的力度。今年採取的應對舉措不僅是短期的，既立足當前，也著眼長遠，是可持續的。中國還有應對氣候變化、收入差距、債務、人口等諸多問題，這些需要我們在中長期過程中（包括今年）去有力應對。

談烏克蘭局勢：深感擔憂 冀早日回歸和平

李克強說，中國從來都是奉行獨立自主的外交原則，中方歷來尊重各國主權和領土完整，聯合國憲章和原則都應該得到遵守，各國合理的安全關切都應該得到重視。中方願意與國際社會一道，為烏克蘭重返和平發揮積極作用。

李克強說，當前的烏克蘭局勢確實令人擔憂，我們應盡最大努力支持俄烏雙方克服困難進行談判，談出和平的結果。

李克強又說，當前世界經濟受疫情衝擊等影響已經很艱難了，有關製裁會對世界經濟復甦造成衝擊，對各方都不利。中方願為維護世界和平穩定，促進發展繁榮作出自己建設性努力。

減稅降費是施肥澆到根上

李克強說，從這幾年的實踐看，減稅降費效果最直接。從今年我收到的有關報告看，普遍把減稅降費作為對政府宏觀政策的第一個期待。看來，施肥還得要施到根上，根壯才能枝繁葉茂。

提前退稅如果效果好 我們還會加大力度

李克強表示，我在材料上也看到，有人擔心減稅降費實施幾年了，邊際效應是不是已經遞減了，也就是說作用不像以前那麼大了。這次我們實施的大規模減稅降費是退稅和減費並舉，規模2.5萬億元。在2020年經濟受衝擊最嚴重時，我們也就是這麼大的政策規模，最終挺過來了，而且我們這次調整結構了，把退稅頂在前面。所謂退稅，就是按照稅制的設計，對市場主體類似於先繳後返的稅額，我們採取提前退稅的辦法，就是一次性把留抵的稅額退給企業，規模1.5萬億元以上。如果效果好，我們還會加大力度。

好話千言萬語不如乾成實事一樁 小微企業留抵稅今年6月前退到位

李克強表示，我們優先考慮小微企業，因為量大面廣，支撐就業。現在是他們資金緊張困難的時候，今年6月底前，把留底的小微稅費一次性退到位，把製造業等重點行業退稅全面解決。我在政協參加討論時，企業家告訴我，不管減稅降費，還是其他措施，退稅來的最快、來的最好，退稅等於是給企業直接發現金流。好話說過千言萬語，不如乾成實事一樁。

喊話地方政府：要當「鐵公雞」 不該花的錢不能花

李克強說，目前地方財政收入比較困難，中央對地方的轉移支付是前所未有的，今年增加18%達 9.8萬億，退稅主要是中央掏腰包，地方政府湊份子。我們退稅的錢，是直達企業。考慮到基層的困難，直達市縣一線。我們地方政府要當「鐵公雞」，不該花的錢不能花，給企業的錢，該給的一定要給。

回應就業問題：就業是民生問題也是發展問題

李克強說，就業不僅是民生問題，也是發展問題，有就業才有收入，社會才能創造財富。

李克強說，今年我國加大宏觀政策支持力度，財政貨幣政策要圍繞實現就業目標展開。就業優先也是宏觀政策，其他政策配套實現就業目標。我國每年新增城鎮勞動力必須達到1300萬以上的就業。只要實現了充分就業，就能夠實現中國潛在的增長力。

中央政府關注香港疫情 特區政府負起主體責任 中央全力支持

李克強表示，當前香港新冠疫情形勢嚴峻，特區政府依法決定推遲第六任行政長官選舉，集中精力抗疫，我們充分理解支持。中央政府每天都在關注香港疫情發展，十分惦念香港市民生命健康和安全，特區政府要負起抗疫的主體責任，中央政府將全力支持。

全面準確、堅定不移地貫徹「一國兩制」、「港人治港」、高度自治方針

李克強表示，將全面準確、堅定不移地貫徹「一國兩制」、「港人治港」、高度自治方針，特區政府換屆將嚴格依照基本法相關規定進行。希望特區政府團結帶領香港各界人士繼續發展經濟、改善民生，鞏固好、提升好香港國際金融、貿易和航運三大中心地位，保持香港長期繁榮穩定。

談開放國門路線圖：會及時應對疫情變化 逐步使物流人流有序暢通

李克強表示，新冠病毒是人類共同的敵人，傳播兩年了，一些規律還需要深入研究，藥物研發也要加強。中國一直統籌疫情防控和經濟社會發展，積極推動國際交往合作，會根據疫情形勢變化和變更特點，使防控更科學精準，保障人民生命健康，保障正常生產生活秩序，保障產業鏈供應鏈的安全。

疫情發生以來，我與國際組織負責人、跨國公司企業家對話，他們都希望得到必要的往來。我們已經開通了快捷通道和綠色通道，保障正常的生產經營。我們會不斷積累經驗，及時應對可能發生的變化，逐步使物流人流有序暢通。

談中美關係：中美雙方互相打開了大門就不應再關上

李克強表示，希望雙方按照兩國元首在去年年底視頻會晤時達成的共識，要相互尊重、和平共處、合作共贏，以理性和建設性的方式妥善地管控分歧，尊重彼此的核心利益和重大關切，還是要多對話、多溝通。既然雙方互相打開了大門，就不應再關上，更不能脫鉤。中美合作對兩國、對世界都有意義。

李克強表示，中美合作領域是廣闊的，是有巨大潛力的。如果美國放寬對中國的出口限制，雙邊貿易額還會更大，兩國和兩國人民都會從中受益。中方願同美方一道擇寬處行，謀長久利。

對食品藥品安全生產，乃至是金融，必須加強監管

李克強表示，大家到經濟發展好的地方看看，那裡都是改革力度大、營商環境好、市場主體多，所以經濟蓬蓬勃勃。 「放」「管」是並行的，「管」是政府必須履行的職責，「放」不是放任，對假冒偽劣、坑蒙拐騙的行為要堅決打擊，尤其是對涉及人民生命健康和眾多群眾利益的食品藥品安全生產，乃至是金融，必須加強監管。違規違法必須執行監管。現在新業態新模式也在不斷變化發展，但監管規律是存在的，要不斷完善監管方式，使我國的市場主體真正在公平公正的環境中發展。

要逐步完善社保等政策 給「騎手們」系上「安全帶」

李克強表示，今年需要就業的城鎮新增勞動力達到約1600萬人，多年來最高。高校畢業生1076萬，是歷年最高。還有近3億農民工要有打工的機會，還要保障退役軍人就業。這裡還不得不提到靈活就業，因為有2億多人，形式多樣、覆蓋面廣。作為一個發展中國家，這種就業形式會比較長期的存在。他們風裡來、雨裡去，確實很辛苦，很多地方在給他們提供暖心服務。作為政府，針對他們的勞動權益、社會保障等問題，我們要逐步完善政策，也就是說要給這些「騎手們」系上「安全帶」，讓靈活就業等新就業形態既解燃眉之急，又激發市場活力和社會創造力。

對拐賣婦女兒童的犯罪行為要嚴厲打擊、嚴懲不貸

李克強表示，最近有的地方發生了嚴重侵害婦女群眾權益的事件，我們不僅為受害者痛心，也為此事感到十分氣憤。對漠視群眾權益的要堅決追責問責，對拐賣婦女兒童的犯罪行為要嚴厲打擊、嚴懲不貸。保民安和惠民生，是不可分割的，各級政府一定要把盡力惠民生、盡力保平安，作為自己的基本職責。

談台灣問題：兩岸同胞說到底是一家人

李克強表示，兩岸同胞說到底是一家人，手足親情，任何時候都是割不斷的。我們願意繼續同廣大台灣同胞分享發展機遇，對來大陸發展的台灣同胞提供同等待遇，為他們辦實事，解難事。

回憶本屆政府心路歷程：擔任總理的最後一年 我和我的同事會鍥而不捨

李克強說，本屆政府以來，國際形勢複雜多變，最大困難是新冠疫情帶來的嚴重的經濟衝擊。我們事不避難，行不避險，盡了最大的努力。

李克強說，這些年我們鍥而不捨，一以貫之，創新施政方式，保持經濟運行在合理區間的方式，應對周期性的經濟波動。尤其是宏觀政策的實施，直面市場主體的需求，堅持推進改革，維護社會公正，培育和壯大市場主體，激發市場和社會活力，堅持就業優先，注重保障基本民生。人民群眾對此有認可，也有和他們的期盼有差距和不足，這些我們是清楚的。

李克強說，今年是本屆政府最後一年，也是我擔任總理的最後一年。困難和挑戰依然很重，我和我的同事們會以鍥而不捨的精神，恪盡職守，以實幹來踐行承諾。

另文字實錄按此

責任編輯：蒯宇澄

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