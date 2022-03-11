習近平向南韓當選總統尹錫悅致賀電

中國國家主席習近平致電祝賀尹錫悦當選南韓新任總統，稱中方願與韓方深化友好合作，推動中韓戰略合作夥伴關係行穩致遠。當選南韓總統的尹錫悅則表示，堅信南韓與中國的關係將更上一層樓，並於今日（11日）會見中國駐韓大使邢海明。

據新華社報道，習近平指出，中韓互為近鄰和重要合作夥伴。建交以來，中韓關係快速發展，為兩國人民帶來實實在在的利益，為促進地區以至世界和平穩定及發展繁榮作出積極貢獻。

習近平表示，今年是中韓建交30周年，對兩國關係具有重要意義。中方願同韓方秉持建交初心，深化友好合作，推動中韓戰略合作夥伴關係行穩致遠，造福兩國和兩國人民。

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中國大使：南韓有望成第二大貿易夥伴

另據韓聯社消息，南韓候任總統尹錫悅11日在位於首爾汝矣島的最大在野黨國民力量黨部，會見中國駐韓大使邢海明。

尹錫悅表示，堅信韓中關係將更上一層樓。中國是南韓最大的貿易伙伴，南韓則是中國第三大貿易伙伴。今年是韓中建交30周年，建交在多個領域為兩國國民帶來諸多幫助，也有利於經濟發展。

邢海明向尹錫悅轉交國家主席習近平的賀電，並表示，現在南韓是中國的第三大貿易伙伴，但後年有望成為第二大貿易夥伴，兩國是一衣帶水的鄰邦。

責任編輯：易燕丹

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