【內地疫情】吉林本輪逾千人染疫 長春全市小區封閉管理

內地新冠肺炎疫情升溫，昨日（10日）單日新增1100宗本土感染。吉林省為本輪疫情重災區，據報本輪本土感染者已過千人，近8成來自吉林市。

吉林長春市也有疫情，當地即日起全市小區（村）、單位實行封閉式管理，機關居家辦公，企事業單位停止運營。

吉林市今啟第六輪核酸檢測

據澎湃新聞統計，從3月1日吉林省報告首例確診病例，截至3月10日，本輪本土確診病例513宗（包括10宗無症狀感染者轉為確診）、本土無症狀感染520宗。其中，吉林市重災，本土確診有388宗、無症狀感染391宗。

約450萬人口的吉林市，今日（11日）在全市區域開展第六輪核酸檢測。這次疫情涉Omicron變種病毒，日前已在主城區所有小區實行封閉管理；全市各機關企事業單位原則上停工停產，各大中小學、幼兒園停課，各類經營場所暫停營業。

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昨日新增1100宗本土感染 山東、吉林最多

吉林省其他地方也有疫情，其中逾900萬人口的長春，昨新增2宗本土確診個案、21宗無症狀感染。

長春市疫情防控指揮部今日發布通告，指當地近期出現多點散發新冠確診病例，為有效控制疫情擴散蔓延，即日起，長春市範圍內啟動3輪全員核酸檢測，期間機關居家辦公，企事業單位停止運營；停止一切非必要流動，全市小區（村）、單位實行封閉式管理；本次核酸檢測要求應檢必檢，不落一人。

責任編輯：林佩怡

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