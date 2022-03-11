  • 26°C
香港時間 : 2022311日 (五) 15:58
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【內地疫情】吉林本輪逾千人染疫 長春全市小區封閉管理

社會熱點 15:19 2022/03/11

分享：

內地新冠肺炎疫情升溫，昨日（10日）單日新增1100宗本土感染。吉林省為本輪疫情重災區，據報本輪本土感染者已過千人，近8成來自吉林市。

吉林長春市也有疫情，當地即日起全市小區（村）、單位實行封閉式管理，機關居家辦公，企事業單位停止運營。

吉林市今啟第六輪核酸檢測

據澎湃新聞統計，從3月1日吉林省報告首例確診病例，截至3月10日，本輪本土確診病例513宗（包括10宗無症狀感染者轉為確診）、本土無症狀感染520宗。其中，吉林市重災，本土確診有388宗、無症狀感染391宗。

約450萬人口的吉林市，今日（11日）在全市區域開展第六輪核酸檢測。這次疫情涉Omicron變種病毒，日前已在主城區所有小區實行封閉管理；全市各機關企事業單位原則上停工停產，各大中小學、幼兒園停課，各類經營場所暫停營業。

吉林農業科技學院爆疫 大批學生穿防護衣轉運出校

昨日新增1100宗本土感染 山東、吉林最多

吉林省其他地方也有疫情，其中逾900萬人口的長春，昨新增2宗本土確診個案、21宗無症狀感染。

長春市疫情防控指揮部今日發布通告，指當地近期出現多點散發新冠確診病例，為有效控制疫情擴散蔓延，即日起，長春市範圍內啟動3輪全員核酸檢測，期間機關居家辦公，企事業單位停止運營；停止一切非必要流動，全市小區（村）、單位實行封閉式管理；本次核酸檢測要求應檢必檢，不落一人。

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【內地疫情】昨日新增1100宗本土感染 山東、吉林最多
今日
【內地疫情】昨日新增1100宗本土感染 山東、吉林最多
【內地疫情】吉林農業科技學院爆疫 大批學生穿防護衣轉運出校
2022/03/10
【內地疫情】吉林農業科技學院爆疫 大批學生穿防護衣轉運出校

你可能感興趣

【內地疫情】昨日新增1100宗本土感染 山東、吉林最多
今日 09:39
【內地疫情】昨日新增1100宗本土感染 山東、吉林最多
【內地疫情】吉林農業科技學院爆疫 大批學生穿防護衣轉運出校
18:54 2022/03/10
【內地疫情】吉林農業科技學院爆疫 大批學生穿防護衣轉運出校
新冠肺炎 新冠肺炎疫情 疫情 吉林市 長春 吉林省 中國

上一篇文章

內地稱互聯網持續遭美攻擊控制 繼而攻擊俄羅斯及烏克蘭

下一篇文章

總理記者會重視社會民生：痛斥拐賣婦女兒童犯罪
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

新冠肺炎納深圳職工重疾互助保障 確診職工最高可申領2.5萬元
新冠肺炎納深圳職工重疾互助保障 確診職工最高可申領2.5萬元
【內地疫情】無症狀感染連續4天超5成 專家解讀原因
【內地疫情】無症狀感染連續4天超5成 專家解讀原因
【內地疫情】吉林農業科技學院爆疫 大批學生穿防護衣轉運出校
【內地疫情】吉林農業科技學院爆疫 大批學生穿防護衣轉運出校
【內地疫情】抗疫「優等生」新增感染不斷 官媒5問上海疫情
【內地疫情】抗疫「優等生」新增感染不斷 官媒5問上海疫情
【內地疫情】青島疫情飆升單日新增284人染疫 多名官員遭處分
【內地疫情】青島疫情飆升單日新增284人染疫 多名官員遭處分
【內地疫情】昨增837宗本土新冠感染 涉多個省市吉林佔最多
【內地疫情】昨增837宗本土新冠感染 涉多個省市吉林佔最多
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款