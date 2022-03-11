  • 26°C
香港時間 : 2022311日 (五) 15:59
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

A股三大指數收市探底反彈 官媒：可以選擇和時間做朋友

經濟脈搏 15:34 2022/03/11

分享：

內地A股今日收市反彈，三大指數均探底回升，券商股午後發力，新冠檢測概念掀漲停潮，北向資金單周凈賣出360億元（人民幣，下同），證券時報今日發文指，股市非理性調整，現在可以選擇和時間做朋友。

截至收盤，上證綜指漲0.41%，報3309.75點；科創50指數漲0.68%，報1161.21點；深證成指漲0.62%，報12447.37點；創業板指漲1.15%，報2665.46點。

本週A股三大指數跌幅均超3%

至此，本周上證綜指跌4%，科創50指數跌3.48%，深證成指跌4.4%，創業板指跌3.03%。

Wind統計顯示，兩市2914家上漲，1651家下跌，平盤有165家。

兩市成交10502億元，共有103只股票漲幅在9%以上，16只股票跌幅在9%以上。

A股三大指數收市探底反彈 官媒呼籲「現在可以選擇和時間做朋友」

官媒呼籲做「時間的朋友」

內地官媒證券時報名為「『三好』齊現 基金自購做時間的朋友 」觀察文章稱，「雖然近期市場的調整減弱了賺錢效應，但應當註意的是，價格圍繞作為基本面的價值波動，最終將向價值回歸，這是市場的規律。」

文章再次強調了中國經濟基本面對股市的支撐，指出今年GDP增長目標設定在5.5%，充分表達了政府穩增長的決心和信心。另外，中國出口導向的製造業在全球的競爭優勢將持續增強，很多上市公司的一季報也可能好於市場預期。

據路透報道，滬綜指昨日收高1.2%至3296.09點，此前已連續六個交易日收低。市場人士指出，俄羅斯和烏克蘭計劃的外交談判提振市場情緒，同時A股暴跌後急劇反彈，除了技術性因素以外，其中亦可能有維穩意味。

責任編輯：李冰琪

開啟hket App，閱讀全文
創業板 股票 經濟 中國 俄羅斯 創業板 上海證券交易所綜合股價指數 A股

下一篇文章

【兩會2022】一文看懂李克強總理記者會要點（附全文實錄）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【兩會2022】中國石化董事長：有能力、有決心確保油品供應
【兩會2022】中國石化董事長：有能力、有決心確保油品供應
野村：人民幣已成全球最強勢貨幣之一 俄烏衝突增需求
野村：人民幣已成全球最強勢貨幣之一 俄烏衝突增需求
李克強喊話地方政府：要當「鐵公雞」不該花的錢不能花
李克強喊話地方政府：要當「鐵公雞」不該花的錢不能花
中國外匯交易中心：擴大銀行間外匯市場人民幣兌盧布匯率浮動幅度
中國外匯交易中心：擴大銀行間外匯市場人民幣兌盧布匯率浮動幅度
內地一線城市樓市「小陽春」初現 55城鬆綁政策頻出
內地一線城市樓市「小陽春」初現 55城鬆綁政策頻出
【兩會2022】李克強談5.5%左右GDP目標：高水平上的穩就是進
【兩會2022】李克強談5.5%左右GDP目標：高水平上的穩就是進
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款