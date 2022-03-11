A股三大指數收市探底反彈 官媒：可以選擇和時間做朋友

內地A股今日收市反彈，三大指數均探底回升，券商股午後發力，新冠檢測概念掀漲停潮，北向資金單周凈賣出360億元（人民幣，下同），證券時報今日發文指，股市非理性調整，現在可以選擇和時間做朋友。

截至收盤，上證綜指漲0.41%，報3309.75點；科創50指數漲0.68%，報1161.21點；深證成指漲0.62%，報12447.37點；創業板指漲1.15%，報2665.46點。

本週A股三大指數跌幅均超3%

至此，本周上證綜指跌4%，科創50指數跌3.48%，深證成指跌4.4%，創業板指跌3.03%。

Wind統計顯示，兩市2914家上漲，1651家下跌，平盤有165家。

兩市成交10502億元，共有103只股票漲幅在9%以上，16只股票跌幅在9%以上。

▲ A股三大指數收市探底反彈 官媒呼籲「現在可以選擇和時間做朋友」

官媒呼籲做「時間的朋友」

內地官媒證券時報名為「『三好』齊現 基金自購做時間的朋友 」觀察文章稱，「雖然近期市場的調整減弱了賺錢效應，但應當註意的是，價格圍繞作為基本面的價值波動，最終將向價值回歸，這是市場的規律。」

文章再次強調了中國經濟基本面對股市的支撐，指出今年GDP增長目標設定在5.5%，充分表達了政府穩增長的決心和信心。另外，中國出口導向的製造業在全球的競爭優勢將持續增強，很多上市公司的一季報也可能好於市場預期。

據路透報道，滬綜指昨日收高1.2%至3296.09點，此前已連續六個交易日收低。市場人士指出，俄羅斯和烏克蘭計劃的外交談判提振市場情緒，同時A股暴跌後急劇反彈，除了技術性因素以外，其中亦可能有維穩意味。

責任編輯：李冰琪