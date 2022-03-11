台美簽署2.46億元美元軍購合約 京曾促停止軍事勾連

據台灣中央社今日（11日）報道，美國政府在2020年12月宣布批准對台灣出售「野戰資訊通信系統」，經過1年4個月的協調接洽，台美日前正式簽署這項採購合約，決標金額達到69億9378萬元新台幣（約合2.46億元美元），全案將在2025年9月完成。

為供野戰部隊使用的通信資訊系統

美國國防安全合作署（DSCA）2020年12月宣布售台「野戰資訊通信系統」（Field Information Communications System，FICS），包括154個通訊節點、24個通訊繼電器、8套網管系統與其相關設備、系統技術支援、人員培訓與後勤支援等。

報道稱，根據政府電子採購網3月9日刊載，台美已在日前正式簽署這項採購契約，投標廠商為美國在台協會（AIT），履約執行機關為「資通電軍指揮部」。

台灣前防務部門負責人嚴德發曾宣稱，美方這次售台的「野戰資訊通信系統」，台軍方稱為「陸區第三代通訊系統」，是供野戰部隊使用的通信資訊系統。

▲ 圖為空軍天弓三型飛彈車（含誘標雷達車、通信車）。（中央社資料圖片）

美方一再向台灣地區出售武器，大陸國防部新聞局副局長、國防部新聞發言人譚克非此前曾表示，台灣問題是中國內政，堅決反對任何國家對台出售武器及與台發展任何形式的軍事聯繫。美售台武器嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，向「台獨」分裂勢力釋放了嚴重錯誤信號。

中方敦促美方恪守「不干涉他國內政」這一明確載於《聯合國憲章》《國際法原則宣言》的國際關係基本準則，信守在台灣問題上向中方作出的一系列嚴肅承諾，慎重妥善處理涉台問題，停止任何形式的與台官方往來和軍事勾連，停止對台軍售。

譚克非強調，民進黨當局勾結迎合外部勢力、出賣民族利益，甚至幻想「以武謀獨」，只會把台灣同胞帶入災難深淵。

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▲ 大陸國防部新聞局副局長、國防部新聞發言人譚克非。

責任編輯：蒯宇澄

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