【內地疫情】杭州順豐中轉場14人確診 市民收檢測短訊 醫院排長龍

內地新冠肺炎疫情形勢嚴峻，其中浙江杭州市余杭區一順豐速運中轉場3日內新增至少14宗確診病例。市疫情防控指揮部向收取快件的市民發出提示短訊，表示快件存在受到新冠病毒污染的風險，建議盡快進行核酸檢測。杭州各大醫院隨後出現長龍，有大批市民排隊等候檢測。

據「杭州發布」消息，順豐速運余杭中轉場3月9日通報出現1宗新冠肺炎確診病例。3月10日零時至晚上10時，該中轉站再多10人確診。截止今日（11日）上午10時，杭州新增3宗本土確診病例，均在順豐速運余杭中轉場工作。爆疫的中轉場累計至少有14人確診，均已閉環轉運至定點醫院隔離治療。

在10日傍晚，很多杭州市民收到提示短訊，顯示「2022年3月9日，杭州市余杭區仁和街道順豐速運中轉場發現工作人員被確診為新冠肺炎病例，環境核酸顯示多點陽性，您的快件經過該中轉場中轉，快件存在受到新冠病毒污染的風險，請您立即向屬地社區（村）報備，並進行核酸檢測。」

▲ 提示短信稱快件存在新冠病毒污染的風險，建議收件人儘快進行核酸檢測。

▲ 據報有醫院門外排長龍。

據了解，上述短訊是由杭州市新冠肺炎疫情防控指揮部發出。有杭州市民收到短訊後去醫院做核酸檢測，發現現場已排起長龍；致電社區工作人員後被告知，如果是綠碼，就近做一次核酸檢測就可以。如果快遞還未拆，最好靜置7天後再拆封。同住人員如有接觸包裹，也需做一次核酸。

順豐：中轉場所在園區已封閉

《錢江晚報》引述順豐方面報道稱，該中轉場所在園區已封閉，相關快遞員均在集中隔離，並進行核酸檢測排查。公司已第一時間把相關信息同步給政府部門，後續以官方發布為準。

目前余杭區仁和街道順豐速運中轉場已完成消毒。據悉，順豐快遞的中轉場其實是順豐的分撥中心，並不直接向用戶送貨，主要的工作就是對包裹進行分揀，然後再按照區域將快遞做好分類後運出。

責任編輯：易燕丹

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