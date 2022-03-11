上海疫情涉管理疏漏引發傳播 官方稱網傳今晚封城不屬實

上海新冠肺炎疫情持續，昨日（10日）新增11宗本土確診及64宗本土無症狀感染病例。上海市疫情防控辦今日（11日）公布流調溯源結果，稱境外輸入病例攜帶的病毒污染環境，由於當地一間賓館管理疏漏，繼而引發本土感染及傳播。此外，網傳上海將於今晚封城，官方辟謠指不屬實，並無這樣的安排。

據「上海發布」微信公眾號消息，上海市新冠肺炎疫情防控工作領導小組辦公室表示，根據流行病學調查、基因測序比對和專家組綜合研判分析，近期市內松江、嘉定、閔行、黃浦、徐匯、寶山、浦東新區等區疫情中，均存在明確的流行病學關聯，病毒基因測序顯示高度同源。

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當局將感染來源聚焦於，境外輸入病例攜帶的病毒污染環境所致，再經由管理疏漏引發本土感染及傳播。據了解，涉嫌管理疏漏的是中風險地區漕溪北路1200號（華亭賓館）。

鑒於市內爆發本土疫情，網傳消息指上海將於11日晚上「封城」。對此，「上海發布」回覆稱，有關消息不屬實，並沒有這樣的安排。

此外，上海明日（12日）起，全市中小學全部調整為綫上教學，幼兒園、托兒所停止幼兒入園，各類培訓機構和托育機構不得開展線下培訓和托育服務。當地原定於3月12日舉行的2022年上半年中小學教師資格考試（筆試）亦推遲舉行，將合併至2022年下半年中小學教師資格考試（筆試）一併組織實施。

責任編輯：易燕丹

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