  • 24°C
香港時間 : 2022311日 (五) 18:52
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

上海疫情涉管理疏漏引發傳播 官方稱網傳今晚封城不屬實

社會熱點 18:03 2022/03/11

分享：

上海新冠肺炎疫情持續，昨日（10日）新增11宗本土確診及64宗本土無症狀感染病例。上海市疫情防控辦今日（11日）公布流調溯源結果，稱境外輸入病例攜帶的病毒污染環境，由於當地一間賓館管理疏漏，繼而引發本土感染及傳播。此外，網傳上海將於今晚封城，官方辟謠指不屬實，並無這樣的安排。

據「上海發布」微信公眾號消息，上海市新冠肺炎疫情防控工作領導小組辦公室表示，根據流行病學調查、基因測序比對和專家組綜合研判分析，近期市內松江、嘉定、閔行、黃浦、徐匯、寶山、浦東新區等區疫情中，均存在明確的流行病學關聯，病毒基因測序顯示高度同源。

【內地疫情】無症狀感染連續4天超5成 專家解讀原因

【內地疫情】抗疫「優等生」新增感染不斷 官媒5問上海疫情

全市中小學12日起網上授課

當局將感染來源聚焦於，境外輸入病例攜帶的病毒污染環境所致，再經由管理疏漏引發本土感染及傳播。據了解，涉嫌管理疏漏的是中風險地區漕溪北路1200號（華亭賓館）。

鑒於市內爆發本土疫情，網傳消息指上海將於11日晚上「封城」。對此，「上海發布」回覆稱，有關消息不屬實，並沒有這樣的安排。

此外，上海明日（12日）起，全市中小學全部調整為綫上教學，幼兒園、托兒所停止幼兒入園，各類培訓機構和托育機構不得開展線下培訓和托育服務。當地原定於3月12日舉行的2022年上半年中小學教師資格考試（筆試）亦推遲舉行，將合併至2022年下半年中小學教師資格考試（筆試）一併組織實施。

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【內地疫情】無症狀感染連續4天超5成 專家解讀原因
2022/03/10
【內地疫情】無症狀感染連續4天超5成 專家解讀原因
【內地疫情】抗疫「優等生」新增感染不斷 官媒5問上海疫情
2022/03/10
【內地疫情】抗疫「優等生」新增感染不斷 官媒5問上海疫情
【內地疫情】吉林本輪逾千人染疫 長春全市小區封閉管理
今日
【內地疫情】吉林本輪逾千人染疫 長春全市小區封閉管理
【內地疫情】杭州順豐中轉場14人確診 市民收檢測短訊 醫院排長龍
今日
【內地疫情】杭州順豐中轉場14人確診 市民收檢測短訊 醫院排長龍

你可能感興趣

【內地疫情】無症狀感染連續4天超5成 專家解讀原因
11:03 2022/03/10
【內地疫情】無症狀感染連續4天超5成 專家解讀原因
【內地疫情】抗疫「優等生」新增感染不斷 官媒5問上海疫情
14:04 2022/03/10
【內地疫情】抗疫「優等生」新增感染不斷 官媒5問上海疫情
【內地疫情】吉林本輪逾千人染疫 長春全市小區封閉管理
今日 15:19
【內地疫情】吉林本輪逾千人染疫 長春全市小區封閉管理
幼兒園 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 疫情 小學 上海

上一篇文章

【內地疫情】衛健委：3類人群可自行進行抗原測試 有助「早發現」

下一篇文章

【兩會】政協委員倡鼓勵「初老」再就業 指66至79歲仍是中年
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【內地疫情】青島疫情飆升單日新增284人染疫 多名官員遭處分
【內地疫情】青島疫情飆升單日新增284人染疫 多名官員遭處分
【內地疫情】昨增837宗本土新冠感染 涉多個省市吉林佔最多
【內地疫情】昨增837宗本土新冠感染 涉多個省市吉林佔最多
內地稱互聯網持續遭美攻擊控制 繼而攻擊俄羅斯及烏克蘭
內地稱互聯網持續遭美攻擊控制 繼而攻擊俄羅斯及烏克蘭
【內地疫情】吉林農業科技學院爆疫 大批學生穿防護衣轉運出校
【內地疫情】吉林農業科技學院爆疫 大批學生穿防護衣轉運出校
【內地疫情】無症狀感染連續4天超5成 專家解讀原因
【內地疫情】無症狀感染連續4天超5成 專家解讀原因
【內地疫情】抗疫「優等生」新增感染不斷 官媒5問上海疫情
【內地疫情】抗疫「優等生」新增感染不斷 官媒5問上海疫情
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款