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【兩會】政協委員倡鼓勵「初老」再就業 指66至79歲仍是中年

社會熱點 18:01 2022/03/11

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中國人口老化問題備受關注。據內地傳媒報道，今年兩會期間，全國政協委員、月星集團董事局主席丁佐宏（下圖）提交建議，提出鼓勵「初老」群體再就業，並指66歲至79歲依然是中年人，要發揮60歲以後具有勞動能力等的老年人口紅利。

中國新聞周刊報道，官方數據顯示，截至去年底，中國65歲及以上老年人口，佔總人口比例超過14%。而據民政部預測，「十四五」期間，中國老年人口將突破3億，從輕度老齡化邁入中度老齡化。

呼籲稅收減免

在兩會期間，丁佐宏提交建議，提出為初老群體創造就業機會，培育初老群體再就業的競爭力；盡快實行彈性退休政策，並精準施策，讓有能力、有意願繼續工作的老年人，繼續便利地活躍在勞動力市場中。

同時，他建議鼓勵企業廢除招聘年齡限制，對於聘請超過60歲長者的企業，給予營業稅等方面一定比例的稅收優惠，並享受一些特定的政策福利。而對於達到一定年齡的返聘老年人的勞務收入，可稅收減免，以提高參與勞動市場的積極性。

「人生從70歲才剛開始」

丁佐宏透露，其家鄉是著名的長壽之鄉如皋，「我的姑媽102歲，伯母101歲，在我看來，人生從70歲才剛剛開始」。

他認為，從表面看，「銀髮浪潮」預示中國人口紅利的消失，但換個視角，按照聯合國世衛組織對人類年齡劃分的新標準，66歲至79歲依然是中年人。

他續稱，如果構建科學合理的法定退休年齡界限，繼續發揮60歲以後具有勞動能力、工作水平、消費潛能、智力支撐的老年人作用，將釋放老年人口紅利。

他強調，鼓勵初老群體再就業，不僅可以發掘長者的技能潛能，豐富生活，讓他們收穫更多認同感、榮譽感，減輕其因「空巢」帶來的焦慮，同時還能緩解社會老齡化帶來的勞動力缺口問題，並減輕社會保障、養老和健康體系的壓力。

內地網民反應：

再就業是好，可惜無單位接收？

支持月星集團以身作則，多招收60歲以上初老人員工作。

40歲的都找不到工作，你說60歲？！

人口老齡化問題一下子就解決了，還要啥3胎政策z1

退休金不足的問題迎刃而解。

責任編輯：林佩怡

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