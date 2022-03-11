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【內地疫情】衛健委：3類人群可自行進行抗原測試 有助「早發現」

社會熱點 18:31 2022/03/11

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內地Omicron疫情持續升溫，國家衛健委制定印發《新冠病毒抗原檢測應用方案》（試行）指出，為進一步提高「早發現」能力，民眾可自行進行抗原檢測，一旦陽性要立即向有關部門報告，需要時，再進行核酸檢測確認是否確診。

據方案，抗原檢測適用人群包括：

1.到基層醫療衛生機構就診，伴有呼吸道、發熱等症狀且出現症狀5天以內的人員。

2.隔離觀察人員，包括居家隔離觀察、密接和次密接、入境隔離觀察、封控區和管控區內的人員。

3.有抗原自我檢測需求的社區居民。

國家衛建委強調，抗原檢測作為補充手段可以用於特定人群的篩查，有利於提高「早發現」能力。基層醫療衛生機構具有核酸檢測能力的，應當首選核酸檢測；不具備核酸檢測能力的，可以進行抗原檢測。隔離觀察人員和社區居民進行抗原檢測，應當認真閱讀說明書、規範操作，一旦抗原檢測陽性要立即向有關部門報告；需要時，進行核酸檢測予以確認。

社區居民自我檢測方面，方案指出，有需要者可通過零售藥店、網絡銷售平台等渠道，自行購買抗原檢測試劑進行自測。

若抗原檢測陽性的，不論是否有呼吸道、發熱等症狀，居民應當立即向所在社區（村鎮）報告，再轉運至設置發熱門診的醫療機構，進行核酸檢測。

抗原檢測陰性的，無症狀的居民可密切觀察，需要時再進行抗原檢測或核酸檢測；有症狀的居民，建議盡快前往設置發熱門診的醫療機構就診，進行核酸檢測；如不便就診，則應當居家自我隔離，避免外出活動，連續5天每天進行一次抗原自測。

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責任編輯：蒯宇澄

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