國務院聯防聯控機制綜合組：堅決避免疫情規模再擴大

內地新冠疫情反彈，國家衛生健康委員會網站消息，昨日（10日）下午，國務院聯防聯控機制綜合組召開全國新冠肺炎疫情防控視頻會議。其中強調，堅決遏制疫情擴散，堅決守住不出現疫情規模性反彈的底線。

會議要求，要保持政治定力，一以貫之把思想和行動統一到習近平總書記重要指示精神和黨中央、國務院決策部署上來，深刻認識疫情防控就是「國之大者」，清醒認識當前面臨的疫情防控形勢，堅持「外防輸入、內防反彈」總策略、「動態清零」總方針，堅決克服麻痹思想、厭戰情緒、僥幸心理、松勁心態，壓實「四方責任」，強化責任擔當，落實從嚴從緊、精准防控、嚴而又嚴的要求，盡快阻斷疫情傳播途徑，堅決避免疫情規模再擴大，決不能讓來之不易的防控成果前功盡棄。

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口岸城市等外防輸入措施將再從嚴

會議強調，要堅持抓早、抓小、抓嚴、抓實，科學精准落實快速核酸篩查、迅速流調溯源、及時規範集中隔離、嚴格社區管控、及時區域協查等核心防控措施，社會面防控舉措要再提速，口岸城市等外防輸入措施要再從嚴，重點場所疫情防控風險隱患排查要再加強，常態化防控關口要再前移，堅決遏制疫情擴散。

會議強調，要壓實「四方責任」，確保防控舉措落實落地。各地要把疫情防控作爲當前首要的政治任務，堅決守住不出現疫情規模性反彈的底線。

責任編輯：李冰琪