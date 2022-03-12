【內地疫情】周五新增588宗確診 本土無癥狀感染者過千

國家衛健委公佈，中國內地31省區市周五（11日）新增588宗新冠肺炎病例，其中476宗為本土確診病例，112宗為境外輸入病例。本土無癥狀感染者1048例。新增數字較前一日的555宗確診、703宗無癥狀感染持續上升。

周五新增本土病例包括山東159例、吉林134例、天津35例、廣東33例、陜西30例、浙江23例、河北22例、江蘇20例、上海5例、雲南4例、甘肅4例、黑龍江2例、北京1例、內蒙古1例、福建1例、河南1例、青海1例。

1048例無癥狀感染之中，山東及吉林分別佔400例及266例；廣東亦有191例，其中188例在東莞、2例在深圳。

無癥狀感染是新冠病毒核酸檢測呈陽性，但目前沒有發熱、咳嗽、嗅味覺減退等可自我感知或可臨床識別的癥狀與體徵，且CT影像學無新冠肺炎影像學特徵，暫未能診斷為確診病例。

確診病例則是按照診療方案的診斷標準，即病毒學檢查陽性，同時有臨床癥狀或血液及影像學檢查異常，其臨床嚴重程度包括輕型、普通型、重型、危重型4種類型。

無癥狀感染者具有傳染性，需要隔離和治療。一些無癥狀感染者可能發展為有癥狀的確診病例，只是目前還僅僅是處於潛伏期。但還有一些無癥狀感染者，在自身免疫力的作用下，或者是及時發現後給予了抗病毒治療，沒有出現臨床癥狀，病毒得以清除。

內地至今累計確診113528例、死亡4636例、治愈出院103431例。

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責任編輯：連兆鋒