南韓候任總統尹錫悅會面中國大使 透露自己這個「秘密」

南韓總統大選，在野國民力量黨候選人尹錫悅當選。中國國家主席習近平向尹錫悅發賀電，提及今年是中韓建交30周年，中方願同韓方深化友好合作，推動中韓戰略合作夥伴關係行穩致遠。韓聯社報道，尹錫悅與中國駐韓大使會面時，透露自己手機裏保存了中韓建交時的影像。

尹錫悅日前會見中國駐韓大使邢海明，表示中國是南韓最大貿易夥伴，南韓則是中國第三大貿易國（不計東盟、歐盟），堅信韓中關係會更上一層樓。

尹錫悅稱，今年是韓中建交30周年，建交給兩國國民帶來很多很大的好處，對兩國經濟發展也大有裨益。

他表示，韓中建交其實也是國民力量的前身執政時期的手筆，正是前總統盧泰愚在推行北方外交（與社會主義陣營國家發展關係）的1992年，自己手機裏至今保存著建交影像。

中國駐南韓大使館指，邢海明向尹錫悅轉交習近平賀電，並就中韓關係發展等交換意見。

賀電稱，中韓互為近鄰和重要合作夥伴。建交以來，中韓關係快速發展，給兩國人民帶來實實在在的利益，為促進地區乃至世界和平穩定和發展繁榮作出積極貢獻。今年是中韓建交30周年，對兩國關係具有重要意義。中方願同韓方秉持建交初心，深化友好合作，推動中韓戰略合作夥伴關係行穩致遠，造福兩國和兩國人民。

大使館引述尹錫悅表示，非常感謝習近平主席發來的賀電，期待就職後能早日同習主席會晤。

尹錫悅發言人表示，尹錫悅對邢海明說，兩國領導人對發展韓中關係起著很重要的作用，南韓國民期待中國發揮「負責任的世界國家」作用。

韓聯社認為，尹錫悅對外政策會以「四強外交」為基調，重建韓美同盟，改善韓日關係，並基於相互尊重的原則構建韓中關係。

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責任編輯：連兆鋒