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尹錫悅當選南韓外交轉向？中國學者：會否加入美日澳印讓人擔憂

國情動向 12:53 2022/03/12

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南韓在野國民力量黨候選人尹錫悅，擊敗執政共同民主黨對手李在明，當選南韓新一任總統。南韓再次政黨輪替，保守派重新上台，外交政策預料會相對傾向美國，並以韓美同盟為核心。中國學者認為，南韓會否更大程度參與美日韓三邊合作，以至加入美日澳印四國機制，讓人擔憂。

南韓GDP進入全球前十，尹錫悅表示，會讓南韓在國際社會中發揮相應作用，成為受人尊敬的「全球樞紐」國家。中國國際問題研究院研究員吳晶晶認為，尹錫悅團隊的競選發言顯示，其外交政策走向可能存在以下特點。

第一，視韓美同盟為韓外交政策的核心，有意拓展韓美同盟的內涵和外延，構建韓美全面戰略同盟。

韓美同盟可能不僅涵蓋軍事安全，還包括經濟、高科技、供應鏈、信息安全、公共衛生、氣候變化等多個領域，合作範圍可能從應對半島問題拓展到地區甚至全球層面。這是否意味著南韓可能參與美日韓三邊安全合作、美日印澳「四國機制」，讓人擔憂。

尹錫悅當選後即與美國總統拜登通電話，拜登表示期待美韓同盟超越安全、經濟層面，擴大到更多領域合作，約定在尹錫悅就任後盡快與其見面。5月底拜登訪日，屆時是否順訪南韓並舉行美韓首腦會晤，令人關注。

第二，基於相互尊重原則繼續發展韓中關係，推動韓中緊密經濟合作。

尹錫悅當選當天，中國駐南韓大使邢海明向他當面轉交了習近平主席的賀電，尹錫悅表示相信韓中關係會繼續得到發展。

尹錫悅曾撰文表示，韓中關係建立在尊重彼此利益和政策立場的基礎上，南韓要與中國建立更緊密合作關係，在求同存異基礎上進行合作特別是經濟合作，定期舉行高級別戰略對話。他認為，韓不應被迫在中美間做選擇，要以不損害本國核心安全利益為原則。

第三，本著實用主義原則，彌合韓日矛盾，打造面向未來的韓日關係。

尹錫悅有意重新改善韓日關係，通過首腦穿梭外交，加強年輕一代交往，重塑兩國信任；通過成立高級別談判小組，探討解決在歷史、貿易、安全合作等方面矛盾與分歧的方案。尹錫悅當選後與日本首相岸田文雄通電話，雙方表示願就改善雙邊關係進行合作。

第四，尋求恢復南北韓正常關係，推動半島無核化。

尹錫悅在競選期間表示，韓朝對話大門隨時敞開，會以北韓態度變化為前提，慎重推進對朝經濟合作。如北韓對完全、可驗證的無核化態度積極，採取實質性無核化措施，將全力給予北韓經濟支持，通過國際貨幣基金組織和世界銀行大規模投資對朝援助項目。如果北韓不改變態度，則發表終戰宣言為時尚早。同時，針對北韓開發核導，南韓會加強韓美同盟，加強軍備，加緊構建導彈防禦體系。

尹錫悅團隊在競選時表示，應根據北韓日益增長的導彈威脅，對額外部署薩德持開放態度。南北加強軍備競賽很可能加劇半島和東北亞緊張局勢，不利於半島問題解決和東北亞長治久安，國際社會對此十分關注。

尹錫悅會面中國大使 透露自己這個「秘密」

尹錫悅當選南韓總統 對華態度強硬？

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責任編輯：連兆鋒

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