張文宏：中國抗疫方式需要進步突破 社會停擺幅度小一點

中國內地單日本土感染新冠肺炎人數在近日突破1000，不少均為無癥狀感染者。國家傳染病醫學中心主任、上海新冠肺炎臨床救治專家組組長張文宏表示，抗疫方式應該要隨著時間發展進步，但自己不同意「躺平」策略，抗疫既要做到社會面清零，亦希望社會停擺幅度小一點，這樣等到有更好的新冠藥物上市，更優化的疫苗接種策略，就會取得比較好的結果。

今輪疫情也涉及上海，上海市宣佈3月12日起，將所有中小學調整為線上教學，幼兒園和托兒所停止幼兒入園。

張文宏向內地傳媒第一財經表示，從此次上海疫情看，整體策略是「積小勝成大勝」。「雖然有一小部分人會居家，但是能夠大部分人仍然能夠正常生活。」

「一些單位封閉管理的方式在未來也需要一點點地去突破，不要一刀切，像醫療領域，接受病人的地方，發生疫情是常態，能否做到在有疫情的時候，但是醫院盡量不關閉或者關閉很小區域，這些都是值得進一步探索的。」

張文宏指出，抗疫的方式應該要隨著時間的發展進步，但他不同意「躺平」。「躺平我是不同意的，這意味著甚麽措施都不採取，讓病毒蔓延，我們已經在一些國家看到，這種策略會付出較大的死亡代價。」

張文宏說：「我們在抗疫過程中需要探索進步，如果今天所有的做法和兩年前一模一樣，我們沒有進步。」「抗疫既要做到社會面清零，我們更希望社會停擺幅度小一點，管控人群少一點，這樣的話等到我們有了更好的新冠藥物上市，更優化的疫苗接種策略，那麽就會取得比較好的結果。」

國務院疫情聯防聯控機制綜合組日前決定，在核酸檢測基礎上，增加抗原檢測作為補充。張文宏表示，這在目前疫情短時間內出現較多病例下很有必要。

「中國第一階段抗疫過程要求絕對清零，我們通過核酸檢測的方法也確實能達到快速終結疫情的效果。」但張文宏表示，近期國內Omicron變異株讓整個疫情傳播的速度加快，這導致核酸檢測的方式更具有挑戰性。

「不僅僅是上海，也包括全國其他地方，不同地區短時間出現多病例的情況越來越普遍，完全依靠核酸有一定的困難，因為它需要實驗室處理樣本。」「那麽現在對於一些采樣不便的地方，就可以用比較簡便的抗原檢測方法，比如居家就可以檢測，抗原檢測好處是快，而且費用低。」

張文宏表示，儘管相較於核酸檢測，抗原檢測的敏感性略低，但是這種檢測方式對於檢測出陽性的價值很大，有助於快速地篩出新冠感染者。在香港，由於核酸檢測速度跟不上，目前也正在大量使用抗原檢測試劑的方法，對於檢測出陽性的感染者再進一步採取措施。

允許公眾獲得自測試劑盒是中國為迎接大規模檢測所做的一部分準備，但這並不意味著中國會放棄「動態清零」的策略。

「抗原檢測的策略對於未來我國進一步大規模向國際開放具有重要意義，當我們面臨大量輸入性病例的時候，抗原檢測助力有助於我們迅速把病毒控制在非常低的傳播水平，在更快的時間內實現社會面的清零。」

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責任編輯：連兆鋒