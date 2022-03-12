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新冠抗原自測產品 內地官方批准5款上市

社會熱點 15:00 2022/03/12

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央視新聞報道，3月12日，中國國家藥監局周六（12日）發佈通告，批准南京諾唯贊、北京金沃夫、深圳華大因源、廣州萬孚生物、北京華科泰生物的新冠抗原產品自測應用申請變更，5款新冠抗原自測產品正式上市。

國家衛健委11日通報，為進一步優化新冠病毒檢測策略，根據疫情防控需要，國務院聯防聯控機制綜合組研究決定，推進「抗原篩查、核酸診斷」監測模式，在核酸檢測基礎上，增加抗原檢測作為補充。

有關方案規定，社區居民有自我檢測需求的，可通過零售藥店、網絡銷售平台等渠道，自行購買抗原檢測試劑進行自測。

需要說明的是，核酸檢測依然是新冠病毒感染的確診依據，抗原檢測作為補充手段可以用於特定人群的篩查，有利於提高「早發現」能力。

甚麽是抗原檢測？與核酸檢測有何區別？

上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏解釋，抗原就像是病毒外面穿的衣服，核酸就是病毒里面的基因。

這兩個檢測略有不同。抗原的檢測方法，是從抗體出發去測衣服，綜合特異性之後，就可以讓病毒顯示出來；而核酸檢測更為複雜，需要通過擴增來完成，因為有了擴增的環節，核酸檢測的敏感性會更高，但相應的獲得結果需要的時間就更長。

張文宏表示，在中國抗疫的第一階段，通過核酸檢測快速戰鬥實現清零，但Omicron變異株出來後，整體上病毒傳播速度在加快。「這時候我們就會發現，檢測速度如果僅僅依靠核酸，就會有一定困難。」

張文宏說，抗原檢測能居家進行檢測，而且速度很快，在條件比較差的醫院也能檢測，費用也比較低。由於抗原檢測的便利性，不需要去醫院也能檢測，就有利於提高「早發現」能力。

但張文宏同時指出，和抗原檢測相比，核酸檢測會更準一些，因此核酸檢測依然是新冠病毒感染的確診依據，抗原檢測作為補充手段用於篩查。一旦抗原檢測陽性，要立即向有關部門報告，一般會再進行核酸檢測予以確認。

張文宏：中國抗疫方式需要進步突破 社會停擺幅度小一點

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責任編輯：連兆鋒

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