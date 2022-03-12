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俄烏戰爭引爆新冷戰 日媒：危機或改變美國對中國態度

國情動向 17:24 2022/03/12

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俄羅斯入侵烏克蘭，美國為首西方國家群起與俄羅斯脫鉤，俄羅斯與美西方「新冷戰」山雨欲來。日本傳媒認為，烏克蘭戰爭使美國的印太戰略「陷入危險」，因為美國現在不得不花費更大精力應對俄羅斯，而中國國力尤其是經濟實力遠比俄羅斯強大，美國後續無可避免更加捉襟見肘，甚至需要中國協助方能有效制衡俄羅斯。

《日經亞洲評論》文章稱，印太地區是世界上人口最多國家、最大經濟體和最大軍隊所在地，現已成為世界經濟和地緣政治中心。新的世界秩序會，包括美國的地緣政治地位，都由由印太地區塑造。

但由於俄烏戰爭令西方以前所未有的混合戰方式對付莫斯科，國際危機不斷加深。此種形勢下，印太地區的更大動蕩似乎不可避免。制裁是種戰爭形式，其不可預見的後果曾引發事態升級、導致毀滅性衝突。俄可能對西方混合戰（指經濟戰、政治戰、宣傳戰、文化戰）的報復會增加更大衝突風險。   

文章指出，新冷戰會制約本就捉襟見肘的華盛頓，使其無法真正轉向印太，也無法有力地應對中國挑戰美國全球優勢地位。相比之下，中國的經濟實力和軍費開支要遠遠大於俄羅斯。

美國總統拜登上任以來，試圖穩定與中國的地緣政治競爭，以便集中精力遏制俄羅斯。這與他當選前稱俄羅斯是「美國最大威脅」，中國是「最大競爭對手」說法一致。拜登為此扭轉特朗普政府將中國視為美國利益生存威脅的政策，相對穩定了美中關係，包括不恢復部分關稅。

文章預期，隨著拜登加強對俄羅斯的混合戰，他對中國相對溫和態度會變得更加明顯，因為中國有能力拯救俄經濟。拜登必須在對俄制裁方面得到中國的合作，這給了中方重要籌碼。隨著拜登關於「俄羅斯是頭號敵人」的描述成為一個自我實現的預言，美國的印太戰略可能會成為主要「犧牲品」。

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責任編輯：連兆鋒

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