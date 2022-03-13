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【內地疫情】昨增3122宗本土感染 吉林最多 京滬籲非必要不離市

國情動向 14:03 2022/03/13

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內地新冠肺炎疫情持續升溫，昨日（12日）新增3122宗本土感染，包括1807宗本土確診病例、1315宗本土無症狀感染，再創兩年前武漢疫情平息以來新高。

其中，吉林為本輪疫情重災區，單日多逾2000宗感染，當地官方表示，Omicron變種病毒傳播快，早期難發現，而個別地區醫療資源擴容能力不足，短時間集中收治受限。另外，山東青島、北京、上海疫情未止，三地呼籲市民非必要不離市。

孫春蘭：用最短時間實現社會面清零

國務院副總理孫春蘭昨表示，近期疫情多發頻發，防控形勢複雜嚴峻。疫情較重地區要從嚴從緊開展防控工作，擴大核酸篩查範圍，加快流調排查和轉運隔離，嚴格集中隔離、居家隔離、封控區和管控區管理，徹底阻斷社區傳播，用最短時間實現社會面清零。群眾可自行購買檢測，有利於做到早發現。

她強調，要堅持「外防輸入、內防反彈」總策略、「動態清零」總方針不動搖、不放鬆，採取果斷措施，盡快控制局部聚集性疫情，鞏固疫情防控成果。

據國家衛健委通報，昨日新增1938宗新冠肺炎確診病例。本土佔1807宗，涉及19省，其中吉林有1412宗，集中在長春市、吉林市；山東亦有175宗，主要在青島；廣東62宗，深圳佔60宗、東莞佔2宗。其餘分布在陝西、河北、江蘇、天津、浙江、重慶、北京、甘肅、黑龍江、貴州、雲南、內蒙古、遼寧、上海、河南及湖南。

昨日並新增1315宗本土無症狀感染，吉林佔744宗，廣東有194宗，山東172宗，上海亦有64宗，其餘分布在河北、甘肅、雲南、江蘇、天津、廣西、陝西、遼寧、北京及重慶。

吉林：醫療資源擴容能力不足

本輪疫情重災區吉林，截至昨日累計報告本土新冠確診病例2052宗、無症狀感染者1527宗。吉林省衛健委副主任張艷表示，昨日感染者較大幅度上升，一方面反映出Omicron傳播隱匿、傳染性強、傳播速度快，早期難於發現，易形成社區傳播。而吉林市已完成6輪全民核酸檢測、長春市九台區已完成3輪，長春市其他城區也已完成2輪核酸檢測，通過前期大規模核酸檢測，社區隱匿潛在感染者被發現。

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另一方面，反映出個別地區面對疫情快速上升的形勢，醫療資源擴容能力不足，導致短時間內集中收治受限。個別地區應急處置機制不夠健全，對Omicron病毒特點和嚴峻複雜的疫情形勢認識不足、研判不准，貫徹落實省委、省政府決策部署不到位、不徹底，落實「應檢盡檢、應隔盡隔、應治盡治、應管儘管」方面還有差距。據了解，長春國際會展中心的方艙醫院正在建設，近日即可投入使用。

進滬須持48小時內陰性報告

另外，多地收緊防疫措施。北京呼籲市民近期非必要不出京，進返京人員在持48小時內核酸陰性證明和「綠碼」基礎上，需在抵京後72小時內再進行一次核酸檢測；7日內不聚餐、不聚會。

上海亦要求市民非必要不離滬，確需離開須持有48小時內核酸檢測陰性報告，來滬返滬的人員須持有抵滬前48小時內核酸檢測陰性報告。

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責任編輯：林佩怡

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