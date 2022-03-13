【內地疫情】粵6人防疫不力被免職 封館驗4.9萬人廣州多部門致歉

內地新冠肺炎疫情持續，其中廣東東莞市大朗鎮日前爆發聚集性疫情，暴露當地防疫有短板漏洞，一些黨員幹部履職不力、失職失責等，廣東省公安廳黨委委員、副廳長黃守應等6人被免職。

另外，廣州1宗外來確診病例，日前曾到琶洲會展中心，廣州市前日（11日）對館內4.9萬人核酸採樣，結果均為陰性。

廣州海珠區委常委、常務副區長傅曉初昨（12日）對大量人員滯留展館、給群眾帶來不便致歉。廣州市商務局副局長林國強亦就疫情防控導致暫停展覽深表歉意。

▲ 大批人曾滯留琶洲會展中心。（網上圖片）

廣東新冠疫情升溫，昨日全省新增本土確診病例62宗，深圳60宗，東莞2宗；新增本土無症狀感染194宗，深圳6宗，東莞188宗。

官方今日（13日）通報，本月初東莞市大朗鎮發生聚集性疫情，暴露出東莞市重點場所常態化疫情防控工作存在短板漏洞，一些黨員幹部存在履職不力、失職失責等問題。

經廣東省委和東莞市委研究決定：

免去黃守應廣東省公安廳黨委委員、副廳長職務 免去王長青東莞市市委常委、常務副市長職務 免去畢洪波東莞市副市長、市公安局黨委書記、局長職務 免去陳福坤東莞市大朗鎮鎮委書記職務 免去方德佳東莞市大朗鎮鎮委副書記、鎮長職務 免去張何東莞市衛健局副局長職務

通報表示，以上人員和其他責任人的問責調查正在同步進行。廣東省委、省政府將把疫情防控工作作為重大政治任務來抓。對一些黨員領導幹部履職不力、失職失責的問題，將依規依紀依法嚴肅問責。

責任編輯：林佩怡

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