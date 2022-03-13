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中英建立大使級外交關係50周年 華大使：堅決反對鼓吹脫鉤

國情動向 15:48 2022/03/13

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中國駐英國大使鄭澤光周日（13日）在《人民日報》發表署名文章，紀念中英建立大使級外交關係50周年。他提出，要把握中英合作的正確方向，堅決反對鼓吹與中國脫鉤的錯誤言行，排除中英合作的人為障礙。

鄭澤光表示，中英雙方要以建立大使級外交關係50周年為契機，把握機遇，應對挑戰，共同努力，推動中英關係在正確軌道上行穩致遠。

他強調，中英合作符合兩國和世界的利益，是雙方最好的選擇。中英國情不同，應該在相互尊重中共同發展，在求同存異中合作共贏。

他稱，合作是符合中英雙方利益的正確選擇，要堅決反對鼓吹與中國脫鉤、鼓吹「中國威脅論」、煽動意識形態對立的錯誤言行，堅持對話與合作；要挖掘中英合作的巨大潛力，深化傳統領域合作，開拓新領域合作，加強在第三方市場的務實合作，在國際和地區問題加強溝通協調，攜手應對各種全球性挑戰。

互相尊重主權和領土完整 須遵守涉台立場

鄭澤光又指出，中英要排除中英合作的人為障礙。他提到，50年前，中英以聯合公報形式一致確認互相尊重主權和領土完整、互不干涉內政和平等互利的原則，又指「英方承認中國政府關於台灣是中華人民共和國的一個省的立場，承認中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府」。這些原則立場構成中英建立和發展外交關係的重要基石，任何時候都必須得到遵守。

此外，要夯實中英合作的民意基礎。雙方應進一步拓寬兩國民間交往渠道，便利兩國人民特別是年輕一代的往來，深化教育、文化、體育、旅遊等領域交流合作。中英並應保持良好溝通，加強合作。

英國會議員將台烏相提並論 中使館批「謀破壞中國統一」

英外相警告中俄 西方將團結反對「獨裁」

責任編輯：林佩怡

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